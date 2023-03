Már havazással riogatnak, sőt, ez a borzalom is ránk vár a jövő héten

Bár az emberek többségének már elege van a télből, a jelek szerint hiába reménykedtünk, hogy a március már a verőfényes tavaszról és a langymelegről szól. Sőt, régen volt olyan pocsék időjárás, amely az előrejelzések szerint a jövő héten ránk vár. Gyakorlatilag mindennap várható eső, sőt helyenként havazást is jósolnak a meteorológusok.

Kifejezetten pocsék időjárás vár ránk Fotó: mgequivalents / Shutterstock

Ha ez még nem lenne elég, a hőmérséklet is alaposan visszaesik a koponyeg.hu szerint. Már vasárnap is csak 8 fok körül lesz a napi maximum, de hétfőtől még tovább esnek a csúcshőmérsékletek. A hét elején és közepén jó, ha 5-6 fokot mérhetünk, ilyen hőfokokat pedig igazából télen, januárban és februárban mérhettünk.

Az időjárási portál szerint a csapadékos idő legalább március 15-ig kitart.

A met.hu még ennél is szörnyűbb képet fest az időjárásról. Március 6-tól akár hószállingózás, havazás is várható. Éjszakánként akár mínusz 4 fok is lehet, napközben pedig elég széles tartományban szóródhat a maximumhőmérséklet. Van, ahol csak 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, míg egyes helyeken akár 10-12 fok is várható. Eső viszont az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint akár mindennap várható.

Az AccuWeather márciusi előrejelzése szerint az igazi tavasz március 16-án érkezhet meg, akkor már 12 fokos napi maximumokra is számíthatunk, 21-től pedig 15-17 fok is lehet, és ebben a kéthetes periódusban már csak néhány nap fordulhat elő eső, egyre több lesz a napsütés.