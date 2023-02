Hamarosan vége a tavasznak, ekkor érkezik a havazás

A héten az ország legtöbb részén tavaszias időjárásnak örvendhettünk, még a napszemüvegek is előkerülhettek a fiókok mélyéről. Sopronban a melegrekord is megdőlt, 19,8 Celsius-fokot mutatott a hőmérő. Sokan örültek a napsütéses napoknak, viszont rossz hírünk van: nem sokáig élvezhetjük ezt a kellemes időjárást. Jövő héten éjszakánként újra visszatérnek a mínuszok, sőt havazásra is számíthatunk.

Az ország több részén is havazás várható a február 27-i előrejelzés szerint. Fotó: Köpönyeg.hu

A következő napokban úgy érezhetjük majd, mintha egy hullámvasútra szálltunk volna: a felhős és napos időszakok váltják majd egymást, ami megterhelő lehet a szervezet számára, ahogy a nagy hőingadozás is.

Az a probléma, hogy az ilyen nagy időjárás-váltakozáshoz rosszul alkalmazkodik a szervezet, ebből pedig frontérzékenység alakulhat ki, ami megnehezíti majd a mindennapjainkat

– magyarázta el dr. Pintér Ferenc meteogyógyász.

Pintér Ferenc meteogyógyász szerint a változékony időjárás megviseli az emberek szervezetét. Fotó: Metropol

A szakember szerint a komolyabb panaszokat az okozza, hogy mire az egyik időjárási hatásból átállna a szervezetünk a másikba, máris egy újabb érkezik, így nem tud nyugalmi állapotba kerülni a szervezetünk.

Az, hogy milyen gyorsan tud alkalmazkodni a szervezetünk a változásokhoz, teljesen egyénfüggő. Aki gyorsan alkalmazkodik, annál nem lép fel komolyabb probléma, de akinek a szervezete lassabban áll át, annak megnehezíti az életét ez a szélsőséges, változékony időjárás

– tette hozzá.

Van, akinél fejfájás, rossz közérzet és fáradtság jelentkezik időjárás-változáskor, de van, aki feszültebb lesz, sőt akár remegés, vérnyomás-ingadozás, szédülés, erős szívdobogás érzése léphet fel nála.

A frontérzékenyeknél alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítőképességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív- és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.