Februárban is a nézettségi toplista élén végzett a TV2

A sikeres évkezdést követően a TV2 továbbra is piacvezető maradt februárban mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+), teljes napon és főműsoridőben egyaránt. Mindemellett a teljes csatornacsalád is kiemelkedően teljesített februárban, hiszen mind teljes napon, mind főműsoridőben a TV2 Csoport portfóliójába tartozó tévéadókat választotta a legtöbb néző mindhárom kiemelt korcsoportban.

A februári kimagasló eredmények elérésében az alábbi műsoroknak volt szerepe leginkább:

• A Szerencsekerék februárban is tetemes előnnyel nyerte saját idősávját mindhárom kiemelt korcsoportban. A jelenlegi évad eddigi legnézettebb adása (február 27., 19:50) ráadásul mindhárom kiemelt korcsoportban kimagasló eredménnyel vezeti a hétköznap esti műsortoplistát februárban.

• A vetélkedőt követő hétköznap esti idősávban a januárban debütált Hazatalálsz legújabb epizódjait követhették nyomon a nézők, ami februárban szintén jelentős fölénnyel nyerte idősávját mindhárom kiemelt korcsoportban.

• Február 19-én már a 9. évaddal és megújult zsűrivel tért vissza a nézők egyik nagy kedvence, a Sztárban Sztár. A népszerű zenés műsor mindhárom kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora volt, a február 26-án sugárzott második élő show ráadásul a 18–59 éves és a 18–49 éves nézők körében is első helyen végzett a február havi összesített műsortoplistában.

• Februárban is kiemelkedően teljesítenek a TV2 reggeli infotainment műsorai: a Mokka és a Mokkacino, melyek szintén mindhárom kiemelt korcsoportban győzelmet arattak a konkurens csatorna reggeli azonos idősávjával szemben. Az esti Tények és Tények Plusz pedig a teljes lakosságban és a fiatalabb, 18–49 éves korosztály körében lett ismét idősávja legnézettebb műsora februárban.

Összefoglalva

A saját gyártású műsorok sikerének köszönhetően februárban teljes napon és főműsoridőben is mindhárom kiemelt korcsoportban sikeresen őrizte meg piacvezető pozícióját a TV2, csatorna és csoportszinten is. Ennek eredményeképpen februárban a TV2 lett a legnézettebb csatorna teljes napon és főműsoridőben egyaránt, ráadásul a fő konkurenshez mért januári előnyét még tovább tudta növelni mindhárom kiemelt korcsoportban.

A csatornacsaládok versenyében a januárt követően februárban is a TV2 Csoport végzett az élen, hiszen februárban teljes napon és főműsoridőben is a TV2 Csoport csatornáit választotta a legtöbb néző mindhárom kiemelt korcsoportban. A kiemelkedő teljesítményhez nagymértékben hozzájárult, hogy idén januárban a TV2 Csoport már főműsoridőben is piacvezető volt mindhárom kiemelt korcsoportban, és a fő konkurenshez mért előnyét februárban még tovább tudta növelni teljes napon és főműsoridőben egyaránt.