Az Országház lett világ legnépszerűbb látványossága: megkérdeztünk néhány külföldit, nekik mi jön be - Videó

Az ide látogató turistákat teljesen lenyűgözte az Országház, ezt bizonyítja a frissen elkészült népszerűségi lista is.

Az Országház Forrás: Flickr

Mindenkit letaszított a trónról az Országház

A Stasher turisztikai blog által közzétett népszerűségi listán, az Országház lett a világ első számú turistalátványossága. Az összeállításkor figyelembe vették a Google-értékeléseket, a szállások minőségét és a közbiztonságot is sőt, a TikTokon elért népszerűség sem maradhatott ki az értékeléskor.

99 látványosságot hasonlítottak össze és mindent mérlegelve, az Országház nyerte el a megtisztelő első helyezést, maga mögé utasítva olyan látványosságokat, mint a Machu Picchu vagy a Colosseum. Csak a Tiktokon közel 900 millió alkalommal tekintették meg az Országházat, míg a Google felületein is 4,8-as értékelést kapott az 5-ből.

Mi tetszik a legjobban a turistáknak?

Kapva az alkalmon a Metropol munkatársai is megszólítottak Budapestre érkezett külföldi turistákat, akik meglepő dolgokat mondtak. Ha már Colosseum, akkor meg kell említenünk, hogy egy olasz származású fiatal lány elmondta nekünk, hogy nagyon szeretik az itteni ételeket. Véleménye szerint, a Parlament a legszebb építészeti alkotás és a Dunaparti Cipők is nagy hatással voltak rá.A holokauszt emlékművet egyébként 2016-ban a világ második legjobb köztéri szobrának választották.

Egy görög fiú megemlítette, hogy szerinte a jelenlegi hely – azaz a Parlament – a legszebb, bár még csak két napja vannak itt, nem sok helyet tudtak még megnézni. És az utcák is nagyon tetszenek neki, mert mind annyira gyönyörű. Mellé egyébként többen is csatlakoztak olasz, francia, és hindi származású turisták is megerősítették, hogy az Országház az egyik legszebb az országunkban.

Sikerült egy Szlovákiából érkező magyarul beszélő fiatal hölgyet is megkérdeztünk, akit leginkább az utcák és a régi épületek nyűgöztek le.

A könyvtárak is gyönyörűek belülről és amikor kívülről látjuk őket, el sem tudjuk képzelni, hogy milyen csodálatosak, amikor belépünk

– mondta nekünk egy az olasz származású Sara, akit lenyűgöztek a budapesti könyvtárak.