„Minden percben reménykedek, hogy megtalálják" – egy napja keresik a 6 éves, autista Gergőt

Mint azt a Metropol is megírta, a kisfiú március 27-én délután tűnt el Mözsről, miután a szél miatt kinyílt a mindig gondosan zárt kertkapu, és Gergő egyszerűen kisétált.

A kertkaput a szél nyitotta ki, Gergő pedig kisétált rajta. A rendőrség, a környékbeliek és egész családja megfeszített erővel keresi azóta is – Fotó: (illusztráció) / Pexels

Az autista kisfiú keresését azonnal megkezdték: nemcsak a hatóságok, a család és a környékbeliek, de egyre növekvő számú keresőcsapatok is a kis Gergő után indultak, azóta is módszeresen fésülik át a környéket és a környező területeket. A keresést koordináló vezetők elmondták a keresőknek és minden helybelinek: a kisfiú állapota miatt az emberekkel szemben visszahúzódó, nem kommunikál, viszont szeret mászni, így nemcsak a földön, hanem fákon és magasban is érdemes keresni.

A kisfiú édesanyja, Anikó azóta is a poklot járja, mint mondta, kisfia alig egy perc leforgása alatt sétált ki a házból:

– A kisfiam autista, zárkózott és nem is beszél, viszont mióta óvodás, az utóbbi időben kialakult benne az érzés, hogy mindenhova menni akar

– mesélte lapunknak az összetört anyuka. A család ezért minden létező óvintézkedést megtett, hogy Gergő ne mászkálhasson el:

– Zárjuk az ajtókat, ablakokat, még akkor is, ha itthon vagyunk. Az ablakokról leszereltük a kilincseket, ha nyitjuk vagy használjuk, akkor tesszük fel, arra az időre, az ajtókat pedig kulcsra zárjuk. Hétfőn viszont hatalmas szél volt, és a kapu kocsibeálló részét kicsapta

– mondta Anikó. Gergő ekkor az apukájával volt otthon:

– Gergő nem egészen egy perc alatt tűnt el, amíg az apukája mást csinált. Én nem voltam akkor otthon, a másik gyermekem hoztam el a suliból

– tette hozzá az asszony. Elárulta, hogy a zárásra mindig nagyon ügyeltek, Gergő ugyanis egyszer már elsétált:

– Akkor nem egészen öt perc alatt meglett, de azóta kínosan ügyelünk minden ilyesmire, minden másodpercben rajta tartottuk a szemünket, főleg, hogy nagyon szeret kúszni és mászni is

– magyarázta. A család azóta minden erejével a kisfiút keresi:

– Ez maga a pokol egy édesanyának. Minden másodpercben vetekszik bennem a rettegés és a remény. Reménykedem és hiszem, hogy megtaláljuk őt

– mondta elhaló hangon.

Nyári Gergő Dávid barna hajú, vékony testalkatú, nehezen kommunikál. Távozásakor kék, piros és fehér csíkos nadrág, valamint szürke pulóver volt rajta.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőrnél, hívja a 0674/501-106-os számot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.