Mindenki aggódik: Nagy erőkkel keresik a 6 éves autista Gergőt

A 6 éves kisfiú hétfőn 5 óra körüli időben tűnt el Tolna-Mözs Temető utcai otthonukból - derült ki a bejegyzésből. Majd azt is közölték, hogy Gergő az emberekkel nem nagyon kommunikál, visszahúzódó! Eltűnésekor szürke pulóvert és kék nadrágot viselt oldalán fehér csíkkal és kék cipőt! A fiút most is nagy erőkkel keresik!!!

Aki bármilyen információval rendelkezik Nyári Gergő Dávid eltűnésével kapcsolatban, hívja haladéktalanul a 0674501106-os számot vagy a 112-és segélyhívót!!" - írták a bejegyzéshez.

Az egyik kommentből kiderült, hogy Gergő nagyon aprócska és a termete miatt szinte mindenhova befér. A 6 éves kisfiú autista, így hiába kiabálják a nevét nem fog válaszolni, és arra is kicsi az esély, hogy magától odasétáljon bárkihez is.

Egy ma hajnali posztban azt írták, hogy Gergő még mindig nincs meg