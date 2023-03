Egy amputált lábú magyar anyuka protézisével próbáltak pénzt kunyerálni a csalók - Fotó!

Azt hinné az ember, hogy már nem lehet lejjebb süllyedni, ha csalásról van szó, de kiderül, hogy mindig van lejjebb. Míg néhányan lopott kutyákkal kéregetnek az utcán, addig most egy elképesztően pofátlan átverésről kaptunk információkat. Egy amputált lábú nő protéziséről készített fotót ellopták a csalók, és azzal könyörögtek pénzért a közösségi médiában.

A csaló hibázott, ugyanis két különböző protézises képpel próbált meg pénzt kunyerálni, de lebukott /Fotó: Facebook

A Metropolnak Reviczki Ildikó, a protézis valódi tulajdonosa nyilatkozott, miután kiderült, hogy egy szélhámos több budapesti Facebook-csoportban is „segítséget” kért a gyanútlan emberektől az amputált végtagjára való hivatkozással. A bátorterenyei anyuka ahogy észrevette, azonnal jelezte, hogy visszaélnek a fotójával.

Korábban én is egy adománygyűjtő posztot tettem ki, de nekem ezt engedélyeztetni kellett a polgármesteri hivatalban. Úgy engedélyezték, hogy nekem árajánlat-kéréssel, pecséttel alá kellett támasztanom a kérelmemet, és ezt be kellett nyújtanom a hivatal felé, ők pedig elindították ezt a médiában. Ez egy új protézishez kellett, ugyanis én 28 éve hordok műlábat, de eddig nem volt még olyan művégtagom, ami teljesen jó lett volna. Korábban én is kifogtam például kókler céget, és volt, hogy láb nélkül maradtam

– árulta el lapunknak Ildikó, akinek nagy szüksége volt a művégtagra, ugyanis gyermeket nevel, dolgozik, és szívbetegsége miatt még nagy mozgásigénye is van, hogy megtarthassa az egészségét. Az adományoknak hála, januárban meg is tudta vásárolni az új művégtagját, és ezért le is szedte a segélykérő posztját, illetve be is számoltak róla minden felületen, hogy sikeres volt a gyűjtés. A szélhámosok azonban „ellopták” a protézises fotóját, és azzal kezdtek el különböző Facebook-csoportokban pénz kérni az emberektől segítség címszó alatt. Kizárólag utalással fogadtak el támogatást, így nem buktak le, ugyanis voltak, akik személyesen vitték volna el a pénzt, de azt mindig különböző kamuindokokkal kikerülték a csalók.

Messengeren írtak nekem, tudok-e róla, hogy visszaélnek a fotómmal. Én nem is tudtam erről korábban. Jelentettem is egyből az adminoknál, hogy hamis a dolog és az én képemmel élnek vissza. A rendőrségre is beszerettem volna menni, de nyilván az én helyzetemben ezt nagyon nehéz kivitelezni, miután hazaérek, nekem muszáj pihennem, hogy mire a gyermekem hazaér, legyen erőm vele is foglalkozni.

Az egyik éber csoporttag azonban lebuktatta a csalót, amikor kifotózta a beszélgetésüket, és mellé tette az eredeti fényképet, amelyen még a másik lába volt protézis az állítólagos nehéz helyzetben lévő nőnek. Ezután pedig Ildikó is elárulta a közösségimédia-felhasználóknak, hogy valójában az ő fotóját használják fel a kuncsorgásra.