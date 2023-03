Akiknek nem záródik be a harmadik szemük, azok általában látják a szellemeket

Korábbi cikkünk hatalmas vitát indított meg olvasóink között, ami nem is meglepő, hiszem amikor a szellemvilág kerül szóba két csoportra oszthatjuk fel az embereket. Vannak, akik szkeptikusként állnak a témához és váltig állítják, hogy szellemek bizony nem léteznek. Ám vannak olyanok is, akik szerint igenis a holtak lelkei köztünk bolyonganak. Gyakran hatalmas vita kerekedik ez ügyben, amikor a két ellentétes nézőpont egymásnak feszül.

Többen azt állítják, hogy a gyerekek képesek látni a szellemeket Fotó: Shutterstock

Sokan állítják, hogy igenis láttak szellemet és elmondásuk szerint kell egy bizonyos érzékenység ahhoz, hogy képesek legyünk látni a világunkban barangoló lelkeket.

A gyerekek 3 éves korukig képesek látni a szellemeket, akkor ugyanis még nyitva van a harmadik szemük. Valakinek meg maradnak ezek a képességek később is, valakinek pedig nem

– írta egy Facebook-kommentelő.

Többen is egyetértettek ezzel az állítással. Sokak szerint a harmadik szemünk kisgyerekként bezáródik, viszont van akinek „nyitva marad”, ezért ők továbbra is képesek látni és érezni a különböző entitásokat. Vannak, akik arról mesélnek, hogy egy kopogó szellem keserítette meg mindennapjaikat, de olyanokról is beszámoltak, hogy lépteket hallottak az üres szobából vagy épp fehér ködként jelentek meg nekik különböző alakok.

Nem minden szellem akar ártani. Nekem mindig a halott szeretteim jelennek meg. Egyáltalán nem félek tőlük, én úgy gondolom, hogy vigyázni akarnak rám, ezért vannak mindig velem. Ők az én őrangyalaim

– mesélte egy nő.

Több szülő is arról számolt be, hogy gyerekeik ijesztették őket halálra, amikor elmesélték, hogy látnak valakit a szobában, akiről részletes személyleírást is tudtak adni. Néha még az is előfordult, hogy egy rég elhunyt rokont írtak le, akivel már nem találkoztak életükben, sőt képet sem láttak róla.

A legnagyobb fiam , aki akkor kb. kétéves lehetett, pontos leírást adott az idős emberről, aki a sarokban volt, nem félt tőle, csak nyugtázta hogy olyan régi ruhában van, ami fura. Először megijedtem de ő teljesen természetesnek vette, halálos nyugalommal mondta el pontosan hogyan is néz ki a bácsi. Akkor jöttem rá, hogy a dédnagyapja ugyanígy nézett ki, akivel ő sosem találkozott és képet sem látott róla soha

– osztotta meg élményeit egy anyuka.

Felnőttként már csak akkor nyílik ki a harmadik szem ha lelkileg fejlődött az ember, ehhez viszont nagyon sokat kell dolgozni magunkon.