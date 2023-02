Véres bahmuti csatában halt hősi halált a kárpátaljai katona

A legutóbbi hősi áldozat, Roman Bendak a 14 ezres, magyarok által is lakott Rahón született, és ott is tanult, majd Tiszmenicja városába költözött, ahol családjával élt. Itt is helyezik örök nyugalomra – írja a kárpátinfo.net.

Szoledar romjai. Fotó: Oleh Petraszjuk / MTI

Horrorisztikusak a veszteségek

Bahmut ágyúzását tavaly májusban kezdték meg az oroszok, mert ez az első kapu a Donbasz elfoglalásához. Napjainkban ez az egyetlen frontszakasz, ahol az oroszok sikerrel nyomulnak előre, a támadók itt vetik be legnagyobb létszámban a kegyetlenségükről hírhedt orosz Wagner-zsoldosokat. A csata intenzitása a második világháború véres katlanjaihoz mérhető csak. Mindkét oldal főként tüzérségi támadásokat hajt végre, ezzel tizedelve ellenfelét.

Az AP hírügynökség helyszíni beszámolója szerint horrorisztikusak a veszteségek.

A túlerőben lévő, Herszonból is átcsoportosított orosz hadtestek hullahegyeken előre törve rohamoznak, kevéssé törődve saját katonáik életével, akik közül az első vonalban többnyire rosszul felszerelt, börtönből szabadult rabok harcolnak. Az ukránok jóval megfontoltabban támadnak, ám szinte minden fegyvernemben hátrányban vannak: néhány napja derült ki, hogy kézifegyverekkel és 50 éves T-72-es harckocsikkal érnek el látványos eredményeket az orosz támadásokkal szemben.

A Bahmuthoz közeli, sóbányáiról híres Szoledart egy hete foglalták el rendkívül véres harcok árán az oroszok, házról házra törve előre. Végül a Wagner félkatonai alakulat katonái vették be az ukrán léptékkel kicsinek számító, egykor tízezres, de mára néptelen, földig lerombolt települést.

A Wagner zsoldosai az ukrán foglyokat megkínozzák, majd megölik, de saját embereiket sem kímélik: amíg tart az orosz offenzíva, nem nyújthatnak segítséget a harcmezőn rekedt sebesültjeiknek.

Sok a kárpátaljai áldozat