Vegán Hegylakó: Nem én választottam a házam, hanem a ház választott engem

Karalyos Gábor úgy érezte elege van a nagyvárosi nyüzsgésből és 6 évvel ezelőtt felköltözött egy Csúcs-hegyen lévő 23 négyzetméteres, közművek nélküli kis házba, ahol mi is meglátogattuk. A színész kilenc éve lemondott az állati eredetű táplálékok fogyasztásáról, ami úgy érzi az egészségére és a lelkére is pozitív hatással van. A hegy és a vegán életmód szülte a Vegán Hegylakó művésznevet számára. Mikor megérkeztünk hozzá kávéval és saját termesztésű gyógynövényes teával fogadott minket, majd körbevezetett minket a házában, még a komposzt vécéjét is megmutatta.

A Vegán Hegylakó háza előtt Fotó: Bánkúti Sándor

Misztikus kötődése van a házzal

A Vegán Hegylakó szerint nem ő választotta a házat, hanem a ház választotta őt; ezt több misztikus dologgal is magyarázta: az előző tulajt Gábor bácsinak hívták, valamint amikor először begyújtott a ház kandallójában a gyújtósok között egy újságcikken a saját fényképe köszönt vissza rá. 6 év alatt pedig teljesen átjárta a ház szelleme a természet közelsége; kertjét például vaddisznók látogatják.

Gábor újrahasznosított csempékből készít montázsokkal díszíti házát Fotó: Bánkúti Sándor

"Panelgyerek vagyok"

A Vegán Hegylakó közel nyolc évig lakott a VIII. kerületben egy Dankó utcai panelban, de nagyon vágyott egy kertre, amit gondozhat, ezért elkezdett keresgélni az ingatlanpiacon.

Nem hittem volna, hogy Óbudán sikerül megtalálnom álmaim otthonát. Az érdekessége az volt a dolognak, hogy itt nincsenek közművek, csak az elektromos áram elérhető

- mondta a Vegán Hegylakó, aki először csak nyaralónak szánta a csúcs-hegyi házat.

Elképesztően jó visszaemlékezni az első nyárra, amit itt töltöttem. Nagyon sokat formált a szemléletmódomon, hogy kannában kellett hordanom a vizet, azt be kellett osztani. Egy másik élet kezdett el körvonalazódni, amit mások úgy láthatnak, hogy iszonyú nagy lemondással jár, pedig sokkal többet kap az ember általa.

Ájurvéda az élet tudománya

Gábor életében fontos a spiritualitás és az Ájurvéda szellemében él.

Az Ájurvéda szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy az élet tudománya. A legősibb tudomány, erre épül a mai nyugati orvostudomány. A lényege, hogy nem egyformák vagyunk, különféle alkatok vannak, mind testi, mind mentális szempontból. Nem lehet egymondatos szabályokat hozni, mint például "naponta egy alma az orvost távol tartja." Ami részben igaz, csak nagyon nem mindegy, hogy ki hogyan fogyasztja el azt az almát

- magyarázza az iparművész.

A Vegán Hegylakó imád a kertjével foglalkozni Fotó: Bánkúti Sándor

Az élet értelme a boldogság

A színművész szerint az élet értelmét sem lehet általánosan meghatározni.

Ha valakinek az az élet értelme, hogy nyolctól négyig dolgozzon és pénzt keressen és fölépítsen valamit, akkor neki az ő szintjén az. Én azt gondolom, hogy az élet értelme az önmegvalósítás, illetve az, hogy azt a feladatot, ami valóban a feladatunk kipipáljuk

- fejtette ki véleményét a Vegán Hegylakó, aki szerint az az igazán fontos mindenki életében, hogy boldog legyen.

Gábor maga dekorálta a ház bejáratánál lévő padot is Fotó: Bánkúti Sándor

"A kevesebb néha több"

A Vegán Hegylakó elárulta nekünk azt is, hogy miként érhetjük el, hogy boldogok legyünk.

A kevesebb néha több mondás nagyon igaz, mert hogyha az ember igénye egyre kevesebb, ha tud picit szerényebb lenni, vagy megpróbálja a határait feszegetni, az olyan megtapasztalásokhoz vezethet, amivel egy tollvonással ki tud húzni az életéből olyan fölesleges köröket, amik iszonyú sok energiáját elviszik

- tanácsolja.