Szívszorító: így veszik ki az ukrán iskolások a részüket a háborúból – Videó!

Bármennyire is megszakad az ember szíve, ha arra gondol, hogy miket élhetnek át most az emberek, különösen a gyerekek Ukrajnában, sajnos nem dughatjuk homokba a fejünket a háborút illetően. Úgy meg pláne nem, hogy még ezek a csöppnyi gyermekek is azon vannak, hogy valahogy segítsék a fronton szolgáló apjukat, testvérüket és ismerőseiket.

Lekvár- és gyertyakészítéssel segítik az ukrán gyerekek a fronton harcoló katonákat – Fotó: Libkos

Egy kijevi iskolában például azzal veszik ki a részüket a fiatalok a háborús erőfeszítésekből, hogy a tanulók maguk gyűjtötte alapanyagból lekvárt főznek a fronton harcoló katonáknak – írja az Euronews. Egy fiú azt mondta a lapnak, hogy van egy osztálytársuk, akinek az apja a fronton harcol, neki küldik az elkészült lekvárt. De itt még nem merül ki a tenni akarásuk: egy másik osztályban ugyanis az idősebb tanulók már gyertyát készítenek, amire a katonáknak a lövészárkokban van óriási szükségük.

Sajnos azonban a frontvonal közelében lévő falvakban a tanároknak és a diákoknak még zordabb körülmények között kell élnie az életüket: miután orosz bombák lerombolták az egyik kelet-donyecki iskolát, egy tanár, Olekszandr Pogorjelov kénytelen volt a saját nappaliját osztályteremmé alakítani.

„Amikor az iskolát lerombolták, úgy döntöttem, hogy otthon adok órákat, a diákok így kommunikálhatnak egymással. Az online oktatásnál jobb, ha személyesen tanítom őket”

– mondta Olekszandr Pogorjelov.

Az is csak a kitartásukat mutatja, hogy a háború ellenére is zajlik az iskolai élet, persze közel sem úgy, mint normális körülmények között, de a semminél még ez is jobb.