Ukrán háború: érzik a vagonban tárolt holttestek szagát a magyar határ közelében – videó

„A fronton az jelenti a boldogságot, ha túléltél egy napot. Hogy életben maradtál” – mondja a katona testvérét temető Bobik Viktória, aki maga is katona –, a temetés után már ment is vissza harcolni a frontra. Rengeteg a halott Ukrajnában, de a pontos számukat titkolják. A hírek szerint például a magyar határhoz közel, vasúti vagonokban is tárolják őket – Bátyú községben a helyiek érzik is az oszló holttestek szagát…