Pár ezer forintos „spórolással” dicsekedett Karácsony Gergely

Karácsony Gergely megmutatta: most aztán belevetette magát a spórolásba! A főpolgármester kénytelen volt „villantani” valamit, miután néhány nappal korábban ismét terítékre került, hogy úgy fizetett egykori tanácsadójának, Korányi Dávidnak havi 900 ezret, hogy az közben Washingtonban élt, és főpolgármesteri engedéllyel home office-ban dolgozott, a Városházát pedig hosszú ideig csak fotókon látta. Amikor mégis Budapestre látogatott, vagy máshová külföldre, azt a budapestiek pénzén tette, azaz közpénzből. Emiatt a Fővárosi Főügyészség vizsgálatot indíthat. Karácsony ezek után „megmutatta”, hogy ő nem herdál, hanem takarékoskodik: vonattal utazott egy brüsszeli konferenciára, amivel elmondása szerint spórolt néhány mázsa szén-dioxidot a bolygónak és pénzt az önkormányzatnak...

Így büszkélkedett Karácsony Gergely a „hatalmas spórolással”... Fotó: Facebook

Csakhogy kiderült, a főpolgármester amolyan „KariGerisen” spórolt, csakis a látvány kedvéért, alig pár ezer forintot... A belga fővárosba ugyanis repülővel már 40-60 ezer forintért is el lehet jutni (a last minute ennél is jóval olcsóbb), míg vonattal a legkedvezőbb egy főre jutó ár egy irányba 22 800 forint, vagyis oda-vissza 45 600...

A Fidesz–KDNP frakcióvezetője kissé pikírten „üdvözölte” a főpolgármester brüsszeli konferencián való részvételét:

Most, hogy a fővárosi utak már »nem« kátyúsak, hogy az utcákon »patikatisztaság« uralkodik, hogy a kellő számú utcai szemétgyűjtőkből már »nem« folyik ki a szemét, hogy a parkokat »szépen« karbantartják, most, hogy végre »megszűntek« a dugók, és a felújított hármas metró »teljes« szakaszán közlekedhetünk, Budapest megszámlálhatatlan pontján »zajlanak« a felújítások, beruházások, nos, épp ideje volt, hogy a főpolgármester egy kicsit a város dolgai mellett más rendkívül fontos ügyekkel is foglalkozzon. Ja nem...!

– utalt arra Wintermantel Zsolt, hogy a főpolgármester megint nem a budapestiekkel foglalkozik...

Karácsony Gergely szerint egyfajta „hibrid rezsim” működik hazánkban, az Európai Unión belül. A Párbeszéd politikusa ezért az európai fővárosok együttműködését sürgette az uniós forrásokkal kapcsolatban Fotó: Facebook

Érdekesség, hogy amíg a főpolgármester Brüsszelben a Városok a jogállamiságért című eseményen a jogállamiságról beszélt, addig a budapestiek pénzén utazgató egykori főtanácsadót érintő hatósági vizsgálatról állítása szerint nem tud. Ahogyan arról sem, hogy a baloldali pártok kampányának külföldi finanszírozása ütközne a jogállamisági feltételekkel. Legalábbis ez derült ki a Hír TV-nek adott válaszaiból.

Korányi Dávid a Magyar Nemzet szerint azért maradhatott távol a Városházától, mert 2020 nyarán Karácsony Gergely hozzájárult ehhez, így a megbízásait részben távmunkában végezte, igaz, mint írják, továbbra is havi kilencszázezer forintos illetmény ellenében...



Járt már korábban is konferencián Karácsony, másnap gurultak a dollárok a baloldalhoz

Közvetlenül a dollárbaloldalhoz köthető külföldi utalások megkezdése előtt is konferencián járt Karácsony Gergely. A főpolgármester a müncheni biztonságpolitikai konferencián bukkant fel, ahogy Soros György fia, Alexander Soros, valamint az amerikai támogatások gyűjtését és útját egyengető Korányi Dávid is. Érdemes megjegyezni, hogy Korányi ekkor Karácsony főtanácsadójaként ténykedett.

Karácsony igazi „nagyvadként” képviselte Budapestet, miután egyedül ő nem beszélt rendesen angolul, Korányi fordított neki

Az már csak hab a tortán, hogy ekkortájt, február 23-án Márki-Zay Péter, a baloldal akkori kormányfőjelöltje is Münchenbe utazott. Igaz, állítása szerint, nem találkozott Korányival. Mindenesetre február 24-én már gurultak is a dollárok a Márki-Zay nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalom számlájára, a „feladó” pedig nem volt más, mint a Korányi-féle Action for Democracy. Mint ismert, a Korányi-féle Action for Democracy 3,174 milliárd forintot juttatott a baloldalnak a tavalyi választási kampányban, amelynek 58 százalékát Márki-Zay Péter Mindenki Magyarország Mozgalma kapta meg, amely saját bevallása szerint a pénz egy részét még 2023 elején is költötte.

Karácsony Gergely és Korányi Dávid