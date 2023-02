Ekkortól lehet vármegye- és országbérletet venni

Nagyon sokan használják a közösségi közlekedést, így nem mindegy, hogy mekkora kiadással kell számolni, ha valaki vonattal vagy távolsági busszal jár dolgozni. Orbán Viktor az évértékelő beszédében jelentette be, hogy május 1-jétől minden eddiginél olcsóbb bérletrendszerrel lehet majd az országban utazni. Ekkortól vezetik be ugyanis a vármegyebérletet és az országbérletet. Hol és mennyiért lehet ezekkel az új típusú bérletekkel utazni?

A Magyar Kormány az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával és közreműködésével új vármegye- és országbérlet-konstrukciót vezet be május elsejével. Ennek köszönhetően jelentősen csökkenni fog a családok havi közlekedési költsége és várhatóan népszerűbbé válik a környezetbarát kötöttpályás és az autóbuszos közlekedés. A MÁV közleményéből az is kiderül, hogy hol lehet és hol nem lehet majd ezekkel a bérletekkel utazni. Eszerint minden olyan járatra korlátlanul érvényes lesz, amit a MÁV-Start, a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy a GYSEV üzemeltet helyközi forgalomban. Vagyis a jövőben akár egyetlen bérlettel keresztülutazhatjuk az országot, de kirándulásra és vármegyéken át történő napi ingázásra is alkalmas lesz az új országbérlet.

Hol nem lesznek érvényesek az új bérlettípusok?

A vármegyebérlet és az országbérlet nem vehető igénybe helyjegyköteles vonatokon, 1. osztályon, és a helyi közösségi közlekedési társaságok járatain sem. Vagyis a Pest vármegyei bérlet, illetve az országbérlet a BKK járatain sem lesz érvényes.

Hol és mikortól lehet majd az új típusú bérleteket megvenni?

A bérleteket a MÁV-Start pénztáraiban, automatáinál és a MÁV appon, a Volánbusz pénztárainál, a buszok fedélzetén, illetve GYSEV pénztárainál lehet majd megvenni, a bérletvásárlások tervezhetősége érdekében várhatóan már április utolsó hetében.

Mennyibe fognak kerüli a bérletek?

A teljes árú vármegyebérlet havonta 9450 forintba kerül majd, míg az országos bérlet ennek pontosan a duplájába, vagyis 18 900 forintba. Ez azt jelenti, hogy egy vármegyebérlet olcsóbb lesz 50 forinttal, mint a Budapest-bérlet, vagy mint 15 liter benzin, az országbérlet pedig 2500 forinttal lesz olcsóbban megvásárolható, mint egy 30 kilométerre érvényes bérlet. A diákok 90 százalékos kedvezménnyel vehetnek majd ország- és vármegyebérletet is. Így ők 945 illetve 1890 forintért utazhatnak a Volánbusz és a MÁV járatain. Munkáltatói hozzájárulással pedig a vármegyebérlet nagyjából 1300 forintba, egy országbérlet pedig kicsivel több mint 2600 forintba kerül majd a munkavállalóknak.