RETRO RÁDIÓ

Rába Tímea kiállt az édesanyák szja-mentessége mellett: „A tettek számítanak, nem az ígéretek.”

Rába Tímea szerint ez az igazi biztonság.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.12. 08:48
Módosítva: 2026.01.12. 08:50
Rába Tímea szja mentesség családtámogatás

Rába Tímea, a közismert műsorvezető és modell, saját chatcsatornáján mondta el véleményét az SZJA mentességről, és a családbarát intézkedésekről: „ Ez hosszútávon mindannyiunk közös érdeke!”

Rába Tímea
Fotó: Rába Tímea/Instagram

Rába Tímea egy barátnője történetét osztotta meg az emberekkel

Ma felhívott az egyik barátnőm és elmesélte, hogy három hónappal ezelőtt mennyire irigyelt engem, hogy SZJA mentes lettem, merthogy három gyermek édesanyja vagyok. Most boldogan újságolt, hogy január elsejétől ő is SZJA mentes lett, mivel két gyermek anyukája. Ez az igazi biztonság! Ez a hétköznapok biztonsága. A családok és az anyák megbecsülése. Mert a tettek számítanak, nem az ígéretek. 

– mondta Rába Tímea, aki szerint ezek azok a döntések, amelyek a munkát, a gyermekvállalást megbecsülik!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu