Rába Tímea kiállt az édesanyák szja-mentessége mellett: „A tettek számítanak, nem az ígéretek.”

Rába Tímea, a közismert műsorvezető és modell, saját chatcsatornáján mondta el véleményét az SZJA mentességről, és a családbarát intézkedésekről: „ Ez hosszútávon mindannyiunk közös érdeke!”

Fotó: Rába Tímea/Instagram

Rába Tímea egy barátnője történetét osztotta meg az emberekkel

Ma felhívott az egyik barátnőm és elmesélte, hogy három hónappal ezelőtt mennyire irigyelt engem, hogy SZJA mentes lettem, merthogy három gyermek édesanyja vagyok. Most boldogan újságolt, hogy január elsejétől ő is SZJA mentes lett, mivel két gyermek anyukája. Ez az igazi biztonság! Ez a hétköznapok biztonsága. A családok és az anyák megbecsülése. Mert a tettek számítanak, nem az ígéretek.

– mondta Rába Tímea, aki szerint ezek azok a döntések, amelyek a munkát, a gyermekvállalást megbecsülik!