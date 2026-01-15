RETRO RÁDIÓ

Extrém kihívást teljesít Bódi Bence - Hihetetlen, mit művelt az influenszer

Bence kiélvezi a tél minden pillanatát, nem tud betelni a hideggel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 08:00
Bódi Tesó merülés jeges tó

Extrém kalandra vállalkozott Bódi Bence, aki ezúttal nem mindennapi kihívással borzolta a kedélyeket. Testvérével éppen Erdélyben tartózkodtak, amikor Bencének hirtelen támadt egy merész, sokak szerint őrült, ötlete: elhatározta, hogy megmártózik egy jeges tó vizében.

Jeges tóba ugrott Bódi Bence
Bódi Bence és testvére élvezi a hideg időt     Fotó: TV2

Jeges tóba ugrott Bódi Bence

A vállalkozás korántsem volt egyszerű, hiszen a vastag jégréteget előbb fel kellett törni, hogy egyáltalán be tudjon menni a vízbe. Miközben Bence a fagyos kihívásra készült, testvére a parton állva buzdította, bár ő maga inkább a biztonságot választotta, viccesen meg is jegyezte, hogy „véletlenül” nem hozott fürdőruhát, így vastag kabátba burkolózva figyelte végig a dermesztő fürdőzést.

Bódi Bence végül úszónadrágban és sapkában ereszkedett bele a jéghideg vízbe, miközben körülötte jégdarabok úsztak. A férfi elképesztő lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot: nagyjából két percet töltött a fagyos tóban, mielőtt visszatért volna a partra. 

Az Instagram-oldalára feltöltött videón látszik, hogy a szárazföldön pedig vicceskedett és feleségének üzent.

Ez úgy kicsit hideg. Túléltem kicsim, ne aggódj értem

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
