Extrém kihívást teljesít Bódi Bence - Hihetetlen, mit művelt az influenszer

Extrém kalandra vállalkozott Bódi Bence, aki ezúttal nem mindennapi kihívással borzolta a kedélyeket. Testvérével éppen Erdélyben tartózkodtak, amikor Bencének hirtelen támadt egy merész, sokak szerint őrült, ötlete: elhatározta, hogy megmártózik egy jeges tó vizében.

Bódi Bence és testvére élvezi a hideg időt Fotó: TV2

Jeges tóba ugrott Bódi Bence

A vállalkozás korántsem volt egyszerű, hiszen a vastag jégréteget előbb fel kellett törni, hogy egyáltalán be tudjon menni a vízbe. Miközben Bence a fagyos kihívásra készült, testvére a parton állva buzdította, bár ő maga inkább a biztonságot választotta, viccesen meg is jegyezte, hogy „véletlenül” nem hozott fürdőruhát, így vastag kabátba burkolózva figyelte végig a dermesztő fürdőzést.

Bódi Bence végül úszónadrágban és sapkában ereszkedett bele a jéghideg vízbe, miközben körülötte jégdarabok úsztak. A férfi elképesztő lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot: nagyjából két percet töltött a fagyos tóban, mielőtt visszatért volna a partra.

Az Instagram-oldalára feltöltött videón látszik, hogy a szárazföldön pedig vicceskedett és feleségének üzent.