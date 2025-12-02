Ez az igazi Sztárban Sztár: rajongói is alig ismerik fel az énekesnőt új külsejével

Patai Anna nevét a Megasztárban ismerte meg az ország, most azonban a Sztárban Sztár adásait is szinte lekörözi. Kis túlzással persze, hiszen egy elképesztő átalakulásról van szó: az énekesnő ugyanis megújult külsővel jelentkezett közösségi oldalán, a rajongók odáig vannak érte.

Patai Anna új külseje alaposan meglepte a rajongókat, valaki azt hitte, hogy ő Nótár Mary a Sztárban Sztárból (Fotó: Metropol)

Patai Anna a valóságban vált Sztárban Sztárrá

A fiatal tehetség új külseje egyenesen lenyűgözte követőit. Barna haja ugyan mindenki számára megszokott volt korábban is, az elmúlt időszakban azonban aranyló, szőkés tincsek is megjelentek a hajában. A loknik tökéletesen illettek hozzá, arról nem is beszélve, hogy Anna nemrég a fogszabályzójától is megszabadult, új mosolyával pedig igazi díva lett belőle. Talán éppen ezért volt annyira meglepő, hogy nemrég olyan poszttal jelentkezett Instagram-oldalán, amelyen megmutatta, hogy szinte fekete hajszínre váltott.

Új hajszín. Nekem tetszik, kicsit sötétebb árnyalatra váltottam. Nektek hogy telnek a napok? Jövő héten jön a Mikulás!!

– írta bejegyzésében. Bár azóta még egy további fotót is megosztott magáról, ahol más témával érkezett, rajongói még mindig a hajszínén csodálkoznak. „Hirtelen azt hittem, Nótár Mary fiatalon ezzel a hajjal! Így is, úgy is gyönyörű” - írta az egyikőjük. „Nagyon jó áll. Igazi nőies” - reagált egy másik hozzászóló. A képekre egyébként rengeteg komment és kedvelés érkezett.

Patai Anna kicsattan a boldogságtól

A csinos édesanya kisfia tavaly szeptemberben született, és mint korábban többször is hangsúlyozta interjúiban, nagyon élvezi, hogy fiatalon válhatott anyává, ez egy nagy ajándék számára az élettől. Patai Anna férje, akivel egyébként korábban osztálytársak voltak, mindenben támogatja az énekesnőt, a gyerek körüli teendőkben is mindent együtt csinálnak, nagyon szoros családi egységet alkotnak.

Amikor az én kezemben van, akkor azt mondják, hogy rám hasonlít, amikor a férjemnél van, akkor meg azt, hogy rá. Nagyon vegyes, én egyébként úgy látom, hogy az apukájára hasonlít, aminek én örülök. Sok anyuka szokott azzal viccelődni, hogy milyen igazságtalan, hogy az ember 9 hónapig hordja a babát a szíve alatt, aztán mégis az apukájára hasonlít, de szerintem ezzel nincsen semmi probléma

– mondta korábban nevetve lapunknak adott interjújában, majd hozzátette: „Viszont amikor mosolyog, akkor bizony rám hasonlít!”