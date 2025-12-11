Hatalmas elismerésben részesült Rúzsa Magdolna

Örömhírt közölt hivatalos Facebook-oldalán Rúzsa Magdolna. Az aranytorkú énekesnő és háromgyermekes édesanya örömmel újságolta el követőinek: állami kitüntetésben részesült.

Állami kitüntetésben részesült Rúzsa Magdolna. / Fotó: MEDIAWORKS

Állami kitüntetésben részesült Rúzsa Magdolna

Megtisztelő, hogy ma átvehettem Hankó Balázs miniszter úrtól a Magyar Fiatalokért Díjat!

- írta bejegyzésében az énekesnő, aki egy fotót is megosztott a nagy eseményről.

Kik kaphatják meg a díjat?

A Magyar Fiatalokért Díj az ifjúságügy és tehetséggondozás területén elért kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésére szolgáló állami kitüntetés, amit évente legfeljebb öten kaphatnak meg, emlékéremmel, oklevéllel és pénzjutalommal. Az elismerés célja, hogy példaképeket állítson a fiatalok elé, és elismerje azokat, akik sokat tesznek a fiatalokért.