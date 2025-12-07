Pataki Ági: „Néha hisztérikusan viselkedem”
Idén ünnepelte a hetvennegyedik születésnapját. Nem érzi a korát, mert nincs ideje ezzel foglalkozni. Pataki Ági a mai napig azt vallja: amíg vannak célok, nincs miért számolgatni az éveket.
Soha nem titkolta a korát. Úgy véli, ezzel talán másokat is inspirálhat arra, hogy az élet nem áll meg csak azért, mert valaki túlvan egy bizonyos koron. Pataki Ági arra esküszik, hogy amíg feladatunk van, addig van örömünk is.
- Pataki Ági neve a fabulon reklámarcaként vált ismertté, az egykori modell máig nem tudott elszakadni a kozmetikaipartól
- A modellkedés után saját butikot nyitott
- Pataki Ági férje Kovács Gábor producer, akinek köszönhetően ma már a filmek világában is otthonosan mozog
Modell, filmproducer, és sikeres üzletasszony, aki egy ideje a hazai kozmetikaiparban találta meg a helyét. Pataki Ági kora senki előtt nem titok, évek óta nagykövete és reklámarca az egyik kedvelt kozmetikai márkának.
„Úgy vélem, még nagyon sok a teendőm, és ez önmagában nekem is rengeteg erőt ad.”
Sok energiával rendelkezem, és vannak feladataim is, amikre muszáj figyelnem.
„Remélem, hogy másokat is inspirálok azzal, ha felvállalom, hogy mennyi idős vagyok, legalábbis ez a célom. A kor csak egy szám, amivel nem tudok és nem is nagyon akarok foglalkozni egészen addig, amíg ennek fizikai akadályai nem lesznek.”
Pataki Ági: „Mindig megpróbálok előre tekinteni”
Pataki Ági férje Kovács Gábor producer, akivel évtizedek óta boldog párkapcsolatban élnek. Ági nevéhez fűződik az Üvegtigris is, amire joggal büszke. Élete során megélt pár csalódást, voltak mélypontjai az életben. Mégis azt mondja: ezekre is szükség volt ahhoz, hogy ma az az ember lehessen, akivé vált.
„A csalódások és a mélypontok is hasznosulhatnak az ember életében. Hiszem, hogy azokból a történetekből is le lehet vonni a tanulságokat, amelyek nem végződtek túl jól. Az az ember vagyok, aki utólag már nem kesereg, mert annak nem sok értelmét látom, ahogyan annak sem, hogy a kardomba dőljek. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek mélypontjaim vagy rossz pillanataim, vagy hogy nem bánom meg bizonyos tetteimet. De nem rágódom rajtuk, és nem betegítem meg magam az önmarcangolással. Mindig megpróbálok előre tekinteni. És az is előfordul, hogy mindezt egyáltalán nem ilyen nagyon aranyosan, békésen, helyesen tűröm el. Néha hisztérikusan viselkedem, néha görcsösen, de azért tudatosan figyelek arra, hogy kilábaljak a problémákból.”
Pataki Ági tudatosan keresi a lehetőségeket
Fergeteges életút van az egykori szupermodell üzletasszony mögött, akit mára a filmek ejtettek rabul, ugyanakkor az utóbbi években építi a saját márkáját is, amelynek az alapgondolata: uralni az időt. És pontosan emlékszik arra is, hogy milyen érzés volt megdolgozni az első milliókért.
Az első komolyabb bevételeim akkor voltak, amikor abbahagytam a modellkedést, és a belvárosban nyitottam üzleteket.
„Az volt az az időszak, amikor ha valaki iszonyatosan sok munkával, bátorsággal belevágott egy üzletbe, gyorsan lehetett sikereket elérni. Anyagi sikereket is. Mindig is érdekelt a divat, tudatosan kerestem a lehetőségeket, amikhez közöm lehet, amivel foglalkozni szeretnék. Most is ezt teszem.”
Az életében mára sok dolog jelentőségét vesztette. Tudja, hogy a modellkedés nélkül nem tarthatna ott, ahol most van, az értékrendjét viszont nem ez határozza meg.
„Úgy vélem, bármit is tesz az ember, az a legfontosabb, hogy jól tegye a dolgát, és ha lehet, hiteles maradjon. A modellkedés meg az az egész kor mára elvesztette a jelentőségét. De tagadhatatlanul nagyon sokat tett hozzá az életemhez, mert onnan elrugaszkodva kezdtem el minden mással is foglalkozni, de ma már annak nincs jelentősége.”
Viszont annak a szerelemnek, amit a filmezés jelent, sosem lesz vége.
„Az egy életem végéig kitartó szenvedély lesz. De jelenleg a saját márkám építése az abszolút kihívás.”
Elfoglalt producer
Pataki Ági jelenleg több film megvalósításán is dolgozik, amelyek közül az egyik Rudolf Olivér nevéhez fűződik, a másikban pedig Kulka Jánost láthatjuk majd. Emellett gőzerővel készül a jövő februári 45. Magyar Filmszemlére.
