Pataki Ági: „Néha hisztérikusan viselkedem”

Soha nem titkolta a korát. Úgy véli, ezzel talán másokat is inspirálhat arra, hogy az élet nem áll meg csak azért, mert valaki túlvan egy bizonyos koron. Pataki Ági arra esküszik, hogy amíg feladatunk van, addig van örömünk is.

Pataki Ági neve a fabulon reklámarcaként vált ismertté, az egykori modell máig nem tudott elszakadni a kozmetikaipartól

A modellkedés után saját butikot nyitott

Pataki Ági férje Kovács Gábor producer, akinek köszönhetően ma már a filmek világában is otthonosan mozog

Pataki Ági sikeres modellként kezdte pályafutását (Fotó: Pataki Ági archív)

Modell, filmproducer, és sikeres üzletasszony, aki egy ideje a hazai kozmetikaiparban találta meg a helyét. Pataki Ági kora senki előtt nem titok, évek óta nagykövete és reklámarca az egyik kedvelt kozmetikai márkának.

„Úgy vélem, még nagyon sok a teendőm, és ez önmagában nekem is rengeteg erőt ad.”

Sok energiával rendelkezem, és vannak feladataim is, amikre muszáj figyelnem.

„Remélem, hogy másokat is inspirálok azzal, ha felvállalom, hogy mennyi idős vagyok, legalábbis ez a célom. A kor csak egy szám, amivel nem tudok és nem is nagyon akarok foglalkozni egészen addig, amíg ennek fizikai akadályai nem lesznek.”

Pataki Ági: „Mindig megpróbálok előre tekinteni”

Pataki Ági férje Kovács Gábor producer, akivel évtizedek óta boldog párkapcsolatban élnek. Ági nevéhez fűződik az Üvegtigris is, amire joggal büszke. Élete során megélt pár csalódást, voltak mélypontjai az életben. Mégis azt mondja: ezekre is szükség volt ahhoz, hogy ma az az ember lehessen, akivé vált.

„A csalódások és a mélypontok is hasznosulhatnak az ember életében. Hiszem, hogy azokból a történetekből is le lehet vonni a tanulságokat, amelyek nem végződtek túl jól. Az az ember vagyok, aki utólag már nem kesereg, mert annak nem sok értelmét látom, ahogyan annak sem, hogy a kardomba dőljek. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek mélypontjaim vagy rossz pillanataim, vagy hogy nem bánom meg bizonyos tetteimet. De nem rágódom rajtuk, és nem betegítem meg magam az önmarcangolással. Mindig megpróbálok előre tekinteni. És az is előfordul, hogy mindezt egyáltalán nem ilyen nagyon aranyosan, békésen, helyesen tűröm el. Néha hisztérikusan viselkedem, néha görcsösen, de azért tudatosan figyelek arra, hogy kilábaljak a problémákból.”