Részeg nő támadt a TV2 sztárjára, le is köpte a modellt

A Next Top Model Hungary reality 2024. márciusában indult Ördög Nóra vezetésével, a TV2-n futott, 16 lány versenyzett a Magyarország következő Topmodellje címéért. A nyertes két évre szóló modellszerződést kapott, más nyeremények mellett. Ebben a műsorban lett ismert országosan a Miss Balaton és a Miss World Hungary mezőnyében korábban is látott Moricz Anastasia, aki most megdöbbentő esetről számolt be közösségi oldalán.

Moricz Anastasia a Nex Top Model Hungary szereplője volt, és a műsorban is akadt pár nehéz pillanata (Fotó: TV2)

Hihetetlen, hogy az ember kilép az utcára fényes nappal, és bármelyik pillanatban utcai zaklatás áldozata lehet! Egy nő, aki már nem volt szomjas, előttem sétált, már akkor is ordibált. Aztán elsétáltam mellette, mert egy járdán voltunk, erre elkezdett követni. Jött utánam, mindennek elhordott, majd megállt előttem és leköpött. Mindezt úgy, hogy a megállóban ott állt még körülbelül tíz ember.

A modell eztán megpróbált úgy tenni, mintha nem történt volna semmi, hogy ne ingerelje a szemmel láthatóan súlyos problémákkal küzdő asszonyt. Hallgatta tovább a zenét fülhallgatón keresztül, de a nő nem tágított, még a villamosra is ment vele. Végül megszabadult tőle, a részeg és agresszív nő egy megálló után leszállt.

A modell szerint borzasztó, hogy mindenféle előzmény vagy provokáció nélkül ártatlan emberek kerülnek veszélybe. „De most komolyan: milyen világot élünk?!?” – háborgott.

Moricz Anastasia modellként folytatta

Anastasia a Next Top Model Hungaryben is élt meg nehéz pillanatokat. Az egyik adásban az volt a feladat, hogy a lányok sellőjelmezben merüljenek le a víz alá egy nagyobb akváriumban, miközben fotózzák őket. A fiatal modell már előre remegett, és elmondta, hogy nem szeret víz alatt lenni.

„Szorongós vagyok és pánikbeteg. Attól félek, hogy bepánikolok és nem kapok levegőt” – mondta a kamerák előtt, mire a rivális lányok arról kezdtek értekezni, hogy ez nem fair, mindenkinek le kell merülnie. Ezért megpróbált megfelelni a feladatnak, de rettegett.

Nyolcadikként zárt a modelles műsorban (Fotó: TV2)

Remegek, alig várom, hogy elsírhassam magam. Nagyon rossz érzés volt a vízben lenni. Fogalmam sincs, hogy sikerült ez az egész, mert nem tudtam olyanokra figyelni, amikre egy fotózás alatt kell. Aggódok, hogy ez nem lesz elég, de remélem, hogy nem látszódik annyira az arcomon a félelem...

A stáb végül megállapította, hogy a helyzethez képest kifejezetten jók lettek a képei.