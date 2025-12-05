Részeg nő támadt a TV2 sztárjára, le is köpte a modellt
Egy részeg nő ordibált vele az utcán, gyalázta, le is köpte minden ok nélkül. Moricz Anastasia, akit a tévézők a TV2-n látott Next Top Model Hungaryből ismerhetnek, megdöbbent az eseten.
A Next Top Model Hungary reality 2024. márciusában indult Ördög Nóra vezetésével, a TV2-n futott, 16 lány versenyzett a Magyarország következő Topmodellje címéért. A nyertes két évre szóló modellszerződést kapott, más nyeremények mellett. Ebben a műsorban lett ismert országosan a Miss Balaton és a Miss World Hungary mezőnyében korábban is látott Moricz Anastasia, aki most megdöbbentő esetről számolt be közösségi oldalán.
Hihetetlen, hogy az ember kilép az utcára fényes nappal, és bármelyik pillanatban utcai zaklatás áldozata lehet! Egy nő, aki már nem volt szomjas, előttem sétált, már akkor is ordibált. Aztán elsétáltam mellette, mert egy járdán voltunk, erre elkezdett követni. Jött utánam, mindennek elhordott, majd megállt előttem és leköpött. Mindezt úgy, hogy a megállóban ott állt még körülbelül tíz ember.
A modell eztán megpróbált úgy tenni, mintha nem történt volna semmi, hogy ne ingerelje a szemmel láthatóan súlyos problémákkal küzdő asszonyt. Hallgatta tovább a zenét fülhallgatón keresztül, de a nő nem tágított, még a villamosra is ment vele. Végül megszabadult tőle, a részeg és agresszív nő egy megálló után leszállt.
A modell szerint borzasztó, hogy mindenféle előzmény vagy provokáció nélkül ártatlan emberek kerülnek veszélybe. „De most komolyan: milyen világot élünk?!?” – háborgott.
Moricz Anastasia modellként folytatta
Anastasia a Next Top Model Hungaryben is élt meg nehéz pillanatokat. Az egyik adásban az volt a feladat, hogy a lányok sellőjelmezben merüljenek le a víz alá egy nagyobb akváriumban, miközben fotózzák őket. A fiatal modell már előre remegett, és elmondta, hogy nem szeret víz alatt lenni.
„Szorongós vagyok és pánikbeteg. Attól félek, hogy bepánikolok és nem kapok levegőt” – mondta a kamerák előtt, mire a rivális lányok arról kezdtek értekezni, hogy ez nem fair, mindenkinek le kell merülnie. Ezért megpróbált megfelelni a feladatnak, de rettegett.
Remegek, alig várom, hogy elsírhassam magam. Nagyon rossz érzés volt a vízben lenni. Fogalmam sincs, hogy sikerült ez az egész, mert nem tudtam olyanokra figyelni, amikre egy fotózás alatt kell. Aggódok, hogy ez nem lesz elég, de remélem, hogy nem látszódik annyira az arcomon a félelem...
A stáb végül megállapította, hogy a helyzethez képest kifejezetten jók lettek a képei.
18 évesen szerepelt a műsorban, nyolcadikként zárt. „Nagyon nehéz megszólalni... sok jó dolgot éltem át, pedig folyamatosan komfortzónán kívül voltunk. Sok jó barátság alakult ki, voltak nagyon jó beszélgetéseink. Nem hagyom abba a szakmát, ebből merítek még több erőt” – mondta búcsúzásképp.
A műsorban szerepelt még Papp Gabi, aki nemrég házasodott, ennek ellenére rendszeresen mutat magáról erotikus képeket. Ugyanebben a realityben láthatták a tévézők Matuz Kitti Lédát, aki a közelmúltban jelentette be, hogy kislányt vár.
