A Megasztár döntőse egy kávézóban találta meg a számításait: Így él jelenleg Kedl Olívia

Kedl Olívia, a Megasztár 2025 egyik fiatal döntőse, lapunknak mesélt arról, hogyan telnek most a mindennapjai a verseny után. Bár a reflektorfény már alábbhagyott, számára a zene továbbra is központi szerepet játszik. Elmondása alapján most egy kis szünetet tart, hogy összeszedje gondolatait és új terveket szőjön. Jövőre bizony nagy célokkal készül, amiben Curtis is felbukkan, ha minden jól sikerül.

Kedl Olívia Herceg Erika segítségével rátalált a nőiességére a Megasztárban, amit azóta is kamatoztat (Fotó: Bors)

A Megasztár versenyzője januárban tervezi a nagy visszatérést

„Most kicsit pihentetem a zenei dolgokat, szedem össze magam, és januárban újult erővel vetem magam a zenélésbe” – mondta Olívia a Metropolnak. A TV2 Megasztárban szerzett élményei máig erősen hatnak rá:

Mindenképpen ajánlanám azoknak, akik el akarnak indulni, nekem nagyon nagy löketet adott minden szempontból

– tette hozzá. A versenyzők és mesterek közül kábé mindenkivel tartja a kapcsolatot, de különösen Erika és Curtis állnak közel hozzá: „Curtissel kifejezetten sokat beszélek” – árulta el, utalva arra, hogy a megbeszélt közös projektjük még mindig aktuális, és a beszélgetéseik során új ötletek is születtek.

Nagy dolgok vannak készülőben

A közös dalról is mesélt: „Beszéltünk róla valamikor a napokban, hogyan csináljuk meg, mielőtt elmegy turnéra. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó dal lesz, mivel Curtis profi”– árulta el. Bár a szám még várat magára, Olívia biztos benne, hogy a rajongók hamarosan hallhatják majd. A dal készítése mellett persze a hétköznapi élet is leköti, de a zene mindig visszahúzza.

Egy kávézóban helyezkedett el

Jelenleg olyan munkát végez, ahol sok emberrel találkozik, és már előfordult, hogy felismertek. „Egy kávézóban dolgozom jelenleg. Főként turistákkal találkozom, de már előfordult, hogy felismertek” – mondta az énekesnő. A mindennapokban szerzett tapasztalatok és a munka közben szerzett rutin segítik abban, hogy inspirációt gyűjtsön, és újult erővel térjen vissza a stúdióba. Januárban így ismét teljes erővel vetheti bele magát a zenélésbe, a rajongók pedig addig türelmesen várhatják, hogy Kedl Olívia debütáljon végre a régóta várt dallal.