Sokkolta a rajongókat: Leonardo DiCaprio ezért nem nézte soha újra a leghíresebb filmjét

A sármos színész meglepő titkot árult el magáról.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.18. 15:00
Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence vallomás

Az 51 éves amerikai színész, Leonardo DiCaprio a szépséges színésznővel, Jennifer Lawrence-szel együtt vett részt a Variety és a CNN Actors on Actors beszélgetésén szerdán, amiben a rajongók számára igazán meglepő tényeket közölt.

alt=Leonardo DiCaprio nem szokta újra nézni a filmjeit
Leonardo DiCaprio nem szokta újra nézni a filmjeit / Fotó: Youtube - Variety 

Leonardo DiCaprio távol tartja magát a filmjeitől

Leonardo DiCaprio sokkolta a rajongókat azzal a vallomással, hogy soha nem nézte újra a 1997-es filmjét, a Titanic-ot. 

Nem, nagyon régóta nem láttam

- válaszolta a színész.

DiCaprio állítása szerint, nem igazán nézi a filmjeit, habár elismerte, hogy néhányat azért megnézett. Ezután megkérdezte az Éhezők viadala színésznőjét, hogy ő megnézi-e a saját filmjeit.

Nem. Soha nem készítettem olyasmit, mint a Titanic. Ha készítettem volna, azt megnézném

- válaszolta nevetve  a 34 éves színésznő.

Leonardo kérdésére a színésznő még hozzátette, hogy egyszer kissé ittas állapotban újranézte a 2013-as Amerikai botrány című filmjét, miközben azon gondolkodott, vajon mennyire jó színésznő.

A szépséges Lawrence elárulta azt is, hogy a második Éhezők viadala film egyik fontos jelenetét hallucinálva forgatta le, miután véletlenül altatót vett be a munkanap elején. Az eset megnehezítette számára a szövegtanulást, és a forgatáson némi feszültséget is okozott, különösen Elizabeth Banks részéről, aki nem tudta a furcsa viselkedést mire vélni.

A két színész korábban már dolgozott együtt a 2021-es Netflix-produkcióban, a Ne nézz fel! című filmben. A sajtóértesülések szerint hamarosan ismét együtt láthatjuk őket Martin Scorsese készülő horrorfilmjében, a What Happens at Night-ban - írja a Page Six.

A teljes interjú Leonardo Dicaprio-val és Jennifer Lawrence-szel alább tekinthető meg:

 

