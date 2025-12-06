Brasch Bence kiakadt: „Már a pályánk elején belénk nevelik, hogy sz*r vagy”
A színész-énekes szerint probléma, hogy a jó dolgokat nem veszik észre az emberek, vagy nem jegyzik meg, csak azt, ha valami nem működik, ha valami rossz. Brasch Bence elmesélte, mivel tudta meglepni Básti Julit, és arról is beszélt, hogyan dolgozza fel, ha valami rossz történik vele.
Brasch Bence szerint probléma, hogy ha valami jó, akkor az emberek nem mondják, mert az lenne a természetes. „Ha valami, sz*r, akkor azt mondjuk” – kezdte keményen.
Az énekes-színész, aki idén májusban megnyerte A Nagy Duettet a TV2-n Lékai-Kiss Ramónával, elmondta, hogy kifejezetten figyel arra, hogy a kollégáknak visszajelzést adjon. Olyan is előfordul, hogy egy Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színésznő is meglepődik, ha váratlan bókot kap, neki is jól esik a megerősítés.
Legutóbb odamentem Básti Julihoz, együtt próbáltunk. Azt mondtam neki, hogy csodálatos, ahogy csinálod. Ő meg csak nézett, hogy ugye viccelsz? Mondom, hogy nem, nem jönnék akkor ide! Így görbülj meg? – kérdezte, majd megölelt
- mesélte Bence, aki hozzátette: „Elképesztő, de már a szakmánk elején belénk nevelik azt, hogy te amúgy sz*r vagy és örülj, hogy dolgozol, érezd magad megtisztelve, hogy ezt csinálod! Ezt belekódolják a szervezetedbe.”
Brasch Bence munkái során szétválasztja a jót és rosszat
Brasch Bence arról is beszélt, hogy volt olyan, hogy úgy érezte, hogy sokat dolgozik, és elhanyagolja magát: „Ha viszont elkezdek magammal foglalkozni, akkor bűntudatom van, hogy nem dolgozom. Ez generál egy önmagát forgató sz*rcsimbókot a lelkemben. Tud egy plusz szorongást tenni rá… Mostanában azt fedezem fel magamban, hogy nagyon hamar tudok disszociálni. Annyi minden történik belem folyamatosan!”
Megtanulta, hogy a rosszat kizárja az adott pillanatban, és csak később foglalkozik vele:
Ha történik velem valami nagyon rossz dolog, és általában épp akkor is kell valamit csinálnom, meg kell felelnem, akkor az agyam – és ez nem tudom, hogy jó agy rossz-e – megtanulta azt a csapot egyből lezárni. Később csepegteti vissza az idegrendszerembe azokat a dolgokat, amelyek történetek velem.
A feleségével, Gál Réka Ágotával szokott erről beszélni, szerinte nehezen nyílik meg. Valószínűleg ehhez köze van annak is, hogy mindössze hároméves volt, amikor az apja elhagyta a családot.
Rájöttem, hogy igaza van. Nehezen nyilvánítom ki a szeretetemet, a hálámat. Bennem ez megtörténik, de annyira pörög tovább az agyam, hogy nem közlöm vele. Mi is elég sokat szoktunk beszélgetni, és ettől a disszociációs készségtől azt érzem, hogy hagynom kell megtörténni magamban dolgokat... Hogy felhúzom magam, hogy féltékeny vagyok, hogy rosszkedvem van… Hogy hagyjam magamnak, hogy ezek megtörténjenek
- árulta el a Nagy Duett győztese.
„Ezen próbálok mostanában dolgozni. Én ezekkel a dolgokkal küzdök most magamban” – tette hozzá a Lelkizünk? podcastben az énekes, akinek már családfőként, apaként is helyt kell állnia.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre