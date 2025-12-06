Brasch Bence kiakadt: „Már a pályánk elején belénk nevelik, hogy sz*r vagy”

Brasch Bence szerint probléma, hogy ha valami jó, akkor az emberek nem mondják, mert az lenne a természetes. „Ha valami, sz*r, akkor azt mondjuk” – kezdte keményen.

Brasch Bence felesége Gál Réka Ágota szerint is fontos jókat is bókolni Fotó: Bors

Az énekes-színész, aki idén májusban megnyerte A Nagy Duettet a TV2-n Lékai-Kiss Ramónával, elmondta, hogy kifejezetten figyel arra, hogy a kollégáknak visszajelzést adjon. Olyan is előfordul, hogy egy Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színésznő is meglepődik, ha váratlan bókot kap, neki is jól esik a megerősítés.

Legutóbb odamentem Básti Julihoz, együtt próbáltunk. Azt mondtam neki, hogy csodálatos, ahogy csinálod. Ő meg csak nézett, hogy ugye viccelsz? Mondom, hogy nem, nem jönnék akkor ide! Így görbülj meg? – kérdezte, majd megölelt

- mesélte Bence, aki hozzátette: „Elképesztő, de már a szakmánk elején belénk nevelik azt, hogy te amúgy sz*r vagy és örülj, hogy dolgozol, érezd magad megtisztelve, hogy ezt csinálod! Ezt belekódolják a szervezetedbe.”

Brasch Bence munkái során szétválasztja a jót és rosszat

Brasch Bence arról is beszélt, hogy volt olyan, hogy úgy érezte, hogy sokat dolgozik, és elhanyagolja magát: „Ha viszont elkezdek magammal foglalkozni, akkor bűntudatom van, hogy nem dolgozom. Ez generál egy önmagát forgató sz*rcsimbókot a lelkemben. Tud egy plusz szorongást tenni rá… Mostanában azt fedezem fel magamban, hogy nagyon hamar tudok disszociálni. Annyi minden történik belem folyamatosan!”

Megtanulta, hogy a rosszat kizárja az adott pillanatban, és csak később foglalkozik vele:

Ha történik velem valami nagyon rossz dolog, és általában épp akkor is kell valamit csinálnom, meg kell felelnem, akkor az agyam – és ez nem tudom, hogy jó agy rossz-e – megtanulta azt a csapot egyből lezárni. Később csepegteti vissza az idegrendszerembe azokat a dolgokat, amelyek történetek velem.

A feleségével, Gál Réka Ágotával szokott erről beszélni, szerinte nehezen nyílik meg. Valószínűleg ehhez köze van annak is, hogy mindössze hároméves volt, amikor az apja elhagyta a családot.

Rájöttem, hogy igaza van. Nehezen nyilvánítom ki a szeretetemet, a hálámat. Bennem ez megtörténik, de annyira pörög tovább az agyam, hogy nem közlöm vele. Mi is elég sokat szoktunk beszélgetni, és ettől a disszociációs készségtől azt érzem, hogy hagynom kell megtörténni magamban dolgokat... Hogy felhúzom magam, hogy féltékeny vagyok, hogy rosszkedvem van… Hogy hagyjam magamnak, hogy ezek megtörténjenek

- árulta el a Nagy Duett győztese.