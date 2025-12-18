Kifakadt az Amerikai pite sztárja: „Mindenki kiforgatja a valóságot"

A rendőrség lezárta a nyomozást az Amerikai pite sztárjának, Tara Reid ügyében, ahogy korábban írtunk, állítása szerint múlt hónapban egy chicagói bárban bedrogozták. A nyomozás lezárásának eredményéről fejtette ki véleményét a színésznő.

Lezárult a nyomozás az Amerikai pite sztárjának, Tara Reid ügyében, miszerint bedrogozták egy bárban Fotó: E! News

Az Amerikai pite színésznője hazudott a médiának?

A színésznő állítja, hogy az ügy kezelése és a nyilvános reakciók rendkívül megviselték lelkileg, és úgy érzi, a média és a közvélemény igazságtalanul kiforgatta a történteket.

A felvételeken látható, hogy amikor visszatértem a dohányzásból azzal a személlyel, mindössze egy korty bort ittam több mint 30 perc alatt, és amikor a csapos megkérdezte, kérek-e még egy italt, jeleztem, hogy nem, mert még volt előttem egy ital, amit alig érintettem

- kezdte magyarázni a színésznő.

Az színésznő elmondta, hogy a november 23-i incidensről készült felvételekből 33 perc hiányzik vagyis abból az időszakból, amikor kerekesszékben látták egy hotelszállóban, mielőtt hordágyon elszállították.

A rose­monti rendőrség szóvivője állítja, hogy az ügyet december 11-én lezárták, mivel nem találtak további bizonyítékot, amely alátámasztaná a színésznő állítását. A színésznő szerint az emberek kiforgatják a szavait és támadják, mert hogy nem emlékszik a történtek részleteire - írja a Page Six.

Zaklatva és elítélve érzem magam valamiért, amire nem emlékszem. Próbálok gyógyulni, de a nyilvános figyelem ezt nagyon megnehezíti, és már attól is féltem, hogy elhagyjam a házam

- mondta az 50 éves színésznő.

Bár a videófelvételeken Tara Reid látható a hotel bárjában, egyetlen pillanatban sem látható, hogy bárki belenyúlna az italába vagy bármit hozzáadna. Megerősíthetjük, hogy a csapos letakarta az italát, amikor elhagyta a bárt, ami a csaposoknál bevett gyakorlat. Nem találtak arra utaló jelet, hogy bűncselekmény történt volna az ügyben

- olvasható a rendőrségi közleményben.