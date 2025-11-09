Hárman párban – Nem hiszed el, ki csatlakozott Veréb Tamáshoz és Koltai Vivienhez

A színházi világ egyik legösszeillőbb párosa, Veréb Tamás és Koltai Vivien ritkán engedheti meg magának, hogy csak egymásra figyeljenek. A mindennapi próbák, előadások és tévés szereplések mellett most mégis sikerült egy kis szabadidőt kicsikarniuk a rohanásból – mondhatni, szigorúan hármasban.

Veréb Tamást minden vasárnap elkíséri szerelme a Sztárban Sztár élő show-ra (Fotó: Mediaworks archív)

Veréb Tamásék így látták jónak

Veréb Tamás és felesége, Koltai Vivien színésznő hosszú hetek óta nem tudtak közösen kikapcsolódni, hiszen mindketten több színházi produkcióban játszanak, ráadásul Tamás jelenleg a Sztárban Sztár All Stars egyik versenyzője is, ahol már a legjobb hét énekes között szerepel. A Sztárban Sztár zsűri és a nézők egyaránt elismeréssel figyelik a teljesítményét, de a folyamatos felkészülés miatt alig jut ideje a magánéletére. Most azonban végre sikerült egy estét csak kettesben tölteniük – legalábbis majdnem. A szerelmesek ugyanis egy hangulatos, elegáns étterembe mentek vacsorázni, ám nem érkeztek egyedül. Velük tartott kedvenc kutyájuk, Kolbi is, aki ezúttal nem mindennapi viseletben jelent meg. A színésznő, Koltai Vivien Instagram-történetében így mesélte el az estét:

Valaki csinibe vágta magát, mert vacsorameghívása van

– írta, és mellé egy fotót is posztolt a négylábúról, aki elegáns ruhában ült, indulásra készen.

Kolbi után biztosan minden kutya megfordult (Fotó: Koltai Vivien/Instagram)

Régóta kijárt már nekik ez az este

A meghitt estét tovább fokozta, hogy a séf külön vacsorát készített Kolbinak is – méghozzá szűzérmét! A sztárpár elmondása szerint ritkán adatik meg számukra az ilyen nyugodt pillanat, ezért igyekeztek minden percét kiélvezni. Többször felmerült az elmúlt hónapok során, hogy a nyári esküvő óta inkább órákban, mint napokban tudják mérni a közösen töltött időt.

A Veréb Tamás Koltai Vivien páros most azonban valódi példája annak, hogyan lehet figyelni és megőrizni a harmóniát a rohanó mindennapokban. Veréb Tamás párja, a tehetséges Koltai Vivien, és maga az énekes is megérdemelték ezt a kis szünetet – egy estét, amikor végre nem a reflektorok fénye, hanem egymás szeretete ragyogja be a pillanatot.