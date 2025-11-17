Ullmann Zsuzsa: „Burokban élem az életem”
Tíz évig játszott a Rock Színházban. Ullmann Zsuzsa 1996 óta az Operettszínház tagja. Életéről, pályafutásáról készített vele interjút a Hot! magazin.
Ullmann Zsuzsa énekel a Cabaret együttesben, és saját zenekara van a párjával, Diószegi Alberttel és barátaikkal – ők a Take Cover. A színésznőnek egy lánya és egy fia van.
Ullmann Zsuzsa: „Soha ilyen elismerést nem kaptam!”
Mielőtt elindultam a találkozóra, meghallgattam tőled a kedvencemet, a Kis embert. Hogy emlékszel ennek a dalnak a születésére?
„A Kis embert – egy lemeznyi dallal együtt – Erdész Róbert, a Solaris együttes alapítója írta a szülei emlékére. A Napoleon Boulevard-ral léptünk fel, vokáloztam, aztán előléptem, és elénekeltem a Kis embert. Robbant a nézőtér. Egy fontos emlékem fűződik hozzá. A bátyám, Gábor szinkronrendező, és megkért, hogy találjak egy szívsebészt a dokumentumfilmjéhez, aki lektorálja.”
Sikerült elérni egy orvost, bemutatkoztam neki, mire ő megkérdezte: „Ullmann Zsuzsa a Cabaret-ból?” Kiderült, hogy a Kis ember a csengőhangja.
„Odavoltam: soha ilyen elismerést nem kaptam!” – nyilatkozta a Hot! magazinnak Zsuzsa.
Valamennyi életrajzod a Rock Színházzal kezdődik. De hát nem kerülhettél csak úgy elő a semmiből...
„De, ha úgy vesszük, igen... Igaz, hogy ének-zene tagozatos iskolába jártam Békásmegyeren. A szüleim civilek voltak, édesanyám titkárnő, édesapám könyvelő, de a mamával a mai napig két szólamban énekelünk. Könyvelő apukámnak csodálatos basszus hangja volt, mindketten tagjai voltak a templomi kórusnak. Én meg jártam a Kaposi József vezette legendás Jibraki Diákszínpadra. A szüleim beírattak énekelni és dzsesszbalettre is.”
De tulajdonképpen úgy kezdődött a Rock Színház-as pályám, hogy a barátaim olvasták a hirdetésüket, amiben énekeseket, táncosokat kerestek a stúdiójukba. Beadták a jelentkezést a nevemben, és a válaszlevélből értesültem arról, hogy felvettek.
Ullmann Zsuzsa: „Hatalmas rajongótáborunk volt”
Tíz évet töltöttél a legendás Rock Színházban. Hogy érezted ott magad?
„Próbáltunk 10-től 2-ig, aztán bent voltunk 6-tól 10-ig, legtöbbször közben sem mentünk haza. Aki játszott nálunk vendégként, mindenki azt mondta, hogy igen, akkor ott elindult valami. Hatalmas rajongótáborunk volt.”
Számodra, ahogy a többiek számára is, 1996-ban lett vége a sikersorozatnak. Milyen volt az Operettszínházban találnod magad?
Én az a fajta ember vagyok, aki megéli a dolgokat, nem gondolkodik rajtuk.
„Örültem, hogy nem az utcára megyek, van egyfajta folyamatuk a dolgoknak. Az a mázlim, hogy ez a mai napig nem változott. Főleg musicalekben játszottam, egyedül a Mágnás Miskában volt számomra operettszerep. A Nyomorultakra érkeztem, és Szinetár Miklós tanár úr rendezésében eljátszhattam Cosette-et anélkül, hogy kilincselnem kellett volna. A mai napig azt sem tudom, hol az igazgatói iroda. Nem megyek be szerepet kérni, azt mondani, hogy többet akarok játszani. Ezer százalékig meghálálom viszont, ami feladatot kapok. Remélem, járókerettel fogok távozni onnan.”
Folyamatosan játszottál. Mikor volt időd gyerekeket szülni?
„Valahogy ez is jól alakult, mint minden más. Jött Luca, aztán három évre rá Benedek. A csoda szép lányom az SZFE-n harmadéves. Óvodáskora óta errefelé tekingetett, pedig nem vittem magammal a színházba, legfeljebb Mikulás-ünnepségre. Mégis ez érdekelte. Benedek gimnazista, nagyon klassz srác, most fog érettségizni. Még nem tudja, mi akar lenni, de mindenképp tovább akar tanulni. Nagyon jó testvérek. Jelen voltam az életükben.”
Amikor a lányom megszületett, otthagytam a szinkront.
„Bébiszitterünk talán öt percig volt; ha dolgoztam, az édesanyám volt velük.”
Ullmann Zsuzsa: „Boldog ember vagyok”
Tizenöt éve a párod Diószegi Albert, aki zenél. Mi történt 2010. augusztus 20-án, amit mindketten megjelöltök a közösségi oldalatokon?
„Aznap találkoztunk. Társaságban mutattak be minket egymásnak és azóta együtt vagyunk. Albertnek van egy fia, Bátor, aki nagyon közel áll a szívemhez.”
Halásztelken laktok. Mi köt benneteket ehhez a településhez?
„Ott vettünk, újítottunk fel, bővítettünk egy kis házat. Albert a helyi művelődési ház vezetője.”
Édesanyám 12 kilométerre lakik tőlünk; gyakran meglátogatom, beszélgetünk, kártyázunk, kirándulunk.
Az Operettszínház mellett játszol az Art Színtérben is. A prózai színjátszás lehetősége vitt oda?
„Nagyon hűséges típus vagyok, de úgy érzem, nem vagyok hűtlen az Operetthez, ha játszom az Art Színtérben. A színház nagyon jól szervezett, családias hangulatú. Most mutattuk be a Vidám kísértetet Peller Károly rendezésében. Egy erősen spirituális hölgyet játszom benne, aki nagyon élvezi a szellemidézést. A TBG Production Mágusában van még egy csodálatos szerepem. A Déryné életéről szóló darab Kovács Szilárddal szerelemprojekt, tele dalbetétekkel, különleges csavarral a végén.”
Boldog ember vagyok. Úgy érzem, az egész életemet burokban élem, a gyerekeimmel, a párommal, a barátaimmal.
„ Játszom, szinkronstúdiókban mesék, filmek dalaihoz írok szöveget, zenei rendezem őket, a Take Coverrel zenélünk. Minden kerek körülöttem.”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre