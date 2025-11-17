Ullmann Zsuzsa: „Burokban élem az életem”

Ullmann Zsuzsa énekel a Cabaret együttesben, és saját zenekara van a párjával, Diószegi Alberttel és barátaikkal – ők a Take Cover. A színésznőnek egy lánya és egy fia van.

Ullmann Zsuzsa mind a pályája, mind a magánélete kapcsán sikeresnek mondhatja magát

Fotó: Archív/Hot! magazin

Ullmann Zsuzsa: „Soha ilyen elismerést nem kaptam!”

Mielőtt elindultam a találkozóra, meghallgattam tőled a kedvencemet, a Kis embert. Hogy emlékszel ennek a dalnak a születésére?

„A Kis embert – egy lemeznyi dallal együtt – Erdész Róbert, a Solaris együttes alapítója írta a szülei emlékére. A Napoleon Boulevard-ral léptünk fel, vokáloztam, aztán előléptem, és elénekeltem a Kis embert. Robbant a nézőtér. Egy fontos emlékem fűződik hozzá. A bátyám, Gábor szinkronrendező, és megkért, hogy találjak egy szívsebészt a dokumentumfilmjéhez, aki lektorálja.”

Sikerült elérni egy orvost, bemutatkoztam neki, mire ő megkérdezte: „Ullmann Zsuzsa a Cabaret-ból?” Kiderült, hogy a Kis ember a csengőhangja.

„Odavoltam: soha ilyen elismerést nem kaptam!” – nyilatkozta a Hot! magazinnak Zsuzsa.

Valamennyi életrajzod a Rock Színházzal kezdődik. De hát nem kerülhettél csak úgy elő a semmiből...

„De, ha úgy vesszük, igen... Igaz, hogy ének-zene tagozatos iskolába jártam Békásmegyeren. A szüleim civilek voltak, édesanyám titkárnő, édesapám könyvelő, de a mamával a mai napig két szólamban énekelünk. Könyvelő apukámnak csodálatos basszus hangja volt, mindketten tagjai voltak a templomi kórusnak. Én meg jártam a Kaposi József vezette legendás Jibraki Diákszínpadra. A szüleim beírattak énekelni és dzsesszbalettre is.”

De tulajdonképpen úgy kezdődött a Rock Színház-as pályám, hogy a barátaim olvasták a hirdetésüket, amiben énekeseket, táncosokat kerestek a stúdiójukba. Beadták a jelentkezést a nevemben, és a válaszlevélből értesültem arról, hogy felvettek.

Ullmann Zsuzsa: „Hatalmas rajongótáborunk volt”

Tíz évet töltöttél a legendás Rock Színházban. Hogy érezted ott magad?

„Próbáltunk 10-től 2-ig, aztán bent voltunk 6-tól 10-ig, legtöbbször közben sem mentünk haza. Aki játszott nálunk vendégként, mindenki azt mondta, hogy igen, akkor ott elindult valami. Hatalmas rajongótáborunk volt.”