Horváth Tomi vallomása a Sztárban Sztárban: „A feleségemnek köszönhetem, hogy megismertem önmagam”
A vasárnap esti élő show-ban Horváth Tamás ismét más oldaláról mutatkozott meg. A Sztárban Sztárban őszintén beszélt gyerekkori nehézségeiről, traumáiról és az útról, ami a boldog jelenig vezetett.
A Sztárban Sztár All Stars vasárnap esti élő show-jában már csak nyolc versenyző lépett színpadra, ám a műsor végén Mészáros Árpád Zsoltnak, vagyis MÁZS-nak búcsúznia kellett. A következő adásban így már csak heten folytathatják a versenyt, köztük Horváth Tamás is, aki ezúttal egészen más arcát mutatta meg a műsorban.
Sztárban Sztár: amikor nemcsak a hang, hanem a lélek is szól
A Sztárban Sztár tegnap esti élő show-jában a mindig vidám, energikus és humoros oldaláról ismert Horváth Tamás ezúttal mélyebb, komolyabb szerepben állt a színpadra. A produkció után a Bors újságírójának adott interjúban őszintén vallott arról, hogy az előadáshoz nemcsak szakmailag, hanem lelkileg is le kellett ásnia önmagában. Mint mondta, a gyermekkora korántsem volt könnyű: szegény körülmények között nőtt fel, parasztházban, ahol még fürdőkád sem volt. Ma azonban hálával tekint vissza mindarra, amit elért, és úgy érzi, az élet bőségesen kárpótolta a múltért.
A beszélgetés során elárulta, hogy fordulópontot jelentett, amikor belépett életébe a nagy ő. Horváth Tamás felesége, Péterfi Andrea óriási hatással volt rá, s egy új utat mutatott számára.
Amikor a feleségemet megismertem, ráléptem az önfejlesztés útjára. Hála neki, olyan könyveket olvastam és olyan önismereti tréningeken vettem részt, amelyek segítettek igazán mélyre ásni és elkezdeni feldolgozni a múltamat, traumáimat. Minden túlzás nélkül a feleségemnek köszönhetem, hogy megismertem önmagam
– mesélte az énekes a Borsnak.
Hozzátette, azóta is rendszeresen jár előadásokra, például Csernus Imréhez, és napi szinten foglalkozik pszichológiával, önfejlesztéssel. A mostani produkció számára különösen fontos volt, mert lehetőséget adott arra, hogy az érzéseit is beleadja az előadásba.
Szerettem volna úgy énekelni, hogy ott legyen benne a szívem. Nem bántam, hogy a Horváth Tomi is előjött belőlem
– mondta arra reflektálva, hogy a zsűri megjegyezte, a dalban időnként előbukott és jól felismerhető volt az énekes valódi hangja. Bár legtöbbször játékos, bohókás oldalát mutatja, ezúttal teret kellett engednie komolyabb, érzelmesebb énjének.
„Három hétig depressziós voltam”
Azt is elárulta, hogy az ilyen típusú előadások lelkileg megterhelők lehetnek.
Amikor az ötödik évadban Freddie Mercuryt hoztam, utána három hétig depressziós voltam. Rengeteg anyagot néztem, olvastam róla, és nagyon hatott rám. Veszélyes játék, mennyire mélyülünk el az előadóban
– idézte fel, s hozzátette, most már tudatosabban próbálja megőrizni önmagát a szerepek között. Sokat segít neki, hogy a múlt traumáit is feldolgozta, s rátalálva valódi önmagára ma már egészen más igazodási pontokat és alapot jelent a boldog és kiegyensúlyozott élete.
A Sztárban Sztár zsűri véleménye mindig komoly visszajelzés a versenyzőknek.
Mindannyian profi énekesek vagyunk, nyertünk már versenyt, mégis nehéz ország-világ előtt megmérettetni magunkat hétről hétre. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem érint meg a zsűri kritikája
– vallotta be.
A műsor most már a legjobb hét énekessel folytatódik, miután a legutóbbi adásban a Sztárban Sztár kieső Mészáros Árpád Zsolt lett. A következő hetekben minden apró részlet számít, hiszen egyre közelebb kerülnek a döntőhöz. Horváth Tamás Sztárban Sztár szereplése eddig is sokszínűséget mutatott, de most bebizonyította: a könnyedség mögött érzékeny, tudatos művész rejtőzik.
A nézők számára ez a vasárnap este sem csupán egy újabb show volt, hanem bepillantás emberi történetekbe is – hogyan lehet a múlt sebeiből erőt meríteni, és önmagunk legjobb verziójává válni.
