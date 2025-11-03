Horváth Tomi vallomása a Sztárban Sztárban: „A feleségemnek köszönhetem, hogy megismertem önmagam”

A Sztárban Sztár All Stars vasárnap esti élő show-jában már csak nyolc versenyző lépett színpadra, ám a műsor végén Mészáros Árpád Zsoltnak, vagyis MÁZS-nak búcsúznia kellett. A következő adásban így már csak heten folytathatják a versenyt, köztük Horváth Tamás is, aki ezúttal egészen más arcát mutatta meg a műsorban.

A Sztárban Sztár színpadán az érzelmekkel teli emlékezésé volt a főszerep (Fotó: Bánkúti Sándor)

Sztárban Sztár: amikor nemcsak a hang, hanem a lélek is szól

A Sztárban Sztár tegnap esti élő show-jában a mindig vidám, energikus és humoros oldaláról ismert Horváth Tamás ezúttal mélyebb, komolyabb szerepben állt a színpadra. A produkció után a Bors újságírójának adott interjúban őszintén vallott arról, hogy az előadáshoz nemcsak szakmailag, hanem lelkileg is le kellett ásnia önmagában. Mint mondta, a gyermekkora korántsem volt könnyű: szegény körülmények között nőtt fel, parasztházban, ahol még fürdőkád sem volt. Ma azonban hálával tekint vissza mindarra, amit elért, és úgy érzi, az élet bőségesen kárpótolta a múltért.

A beszélgetés során elárulta, hogy fordulópontot jelentett, amikor belépett életébe a nagy ő. Horváth Tamás felesége, Péterfi Andrea óriási hatással volt rá, s egy új utat mutatott számára.

Amikor a feleségemet megismertem, ráléptem az önfejlesztés útjára. Hála neki, olyan könyveket olvastam és olyan önismereti tréningeken vettem részt, amelyek segítettek igazán mélyre ásni és elkezdeni feldolgozni a múltamat, traumáimat. Minden túlzás nélkül a feleségemnek köszönhetem, hogy megismertem önmagam

– mesélte az énekes a Borsnak.

Hozzátette, azóta is rendszeresen jár előadásokra, például Csernus Imréhez, és napi szinten foglalkozik pszichológiával, önfejlesztéssel. A mostani produkció számára különösen fontos volt, mert lehetőséget adott arra, hogy az érzéseit is beleadja az előadásba.

Szerettem volna úgy énekelni, hogy ott legyen benne a szívem. Nem bántam, hogy a Horváth Tomi is előjött belőlem

– mondta arra reflektálva, hogy a zsűri megjegyezte, a dalban időnként előbukott és jól felismerhető volt az énekes valódi hangja. Bár legtöbbször játékos, bohókás oldalát mutatja, ezúttal teret kellett engednie komolyabb, érzelmesebb énjének.