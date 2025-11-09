"69-ezésből ugye még nem született sok gyerek": Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András között szikrázott a levegő a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában

Lékai-Kiss Ramóna Lisszabonban töltötte a napokat a barátnőivel. A színésznő azonban onnan is gondolt zsűritársaira, és kedves apróságokkal lepte meg őket. A cuki ajándékokból azonban hamarosan hatalmas nevetés kerekedett a stúdióban.

Végre nem titok: minden zsűritagnak, de még Tillának is kiderült a pontos születési éve, illetve, hogy melyik világsztár született ugyanabban az évben. Tilla viccesen megjegyezte: "A szardíniát is akkor tették bele a konzervbe."

Liptai Claudia és Pharell Williamsszel egy évben született. A színésznő hozzátette, nem szereti a szardíniát, de legalább nem bontja fel, és így örök emlék maradhat számára. Humorosan megjegyezte: addig örül, amíg a születési éve után nem egy kereszt szerepel.

A stúdió természetesen visszhangzott a nevetéstől, amikor a férfi zsűritagokra került a sor: Tilla arra tippelt, hogy Hajós András Albert Einsteinnel oszt meg közös évszámot, Stohl pedig Edison nevét mondta ki, amikor rápillantott a konzervre. Tilla először Kolumbusz Kristófot kívánta volna, de végül kiderült, hogy Julia Robertsszel született egy évben.

Amikor Hajós Andrásnak adta Rami a konzervet, nyomdafestéket nem tűrő titkot osztott meg Hajós András fogantatásáról, születési évére reagálva (1969), miszerint: "Én most tudtam meg, hogy orvosi csoda, hogy világra jött Hajós Andris, mert 69-ezésből ugye még nem született sok gyerek" - amelyre szokásához híven Hajós András visszakézből dobott egy poént.

Nagyon jólesik, én öregkoromban ezt majd felnyitom, szagolgatom, és rád gondolok

- mondta Raminak a szardínia konzervet a kezében tartva.