RETRO RÁDIÓ

Erre senki sem számított: Csodálatos énekesnek kellett búcsúznia a Sztárban Sztártól

A 10. adásban tőle kellett búcsúznunk.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09.
Sztárban Sztár All Stars énekes kieső

A Sztárban Sztár All Stars 10. adásában mind a 7 versenyző kitett magáért. Ebben az adásban már nem csak egyéni, de csoportos produkciókkal is elkápráztatták a nézőket. Azonban egy valakinek így is távoznia kellett a műsor végén.

MK__0241
Fotó: MATE KRISZTIAN

A Sztárban Sztár All Stars napi győztese Veréb Tomi lett, így neki már nem kellett izgulnia a továbbiakban.

Azonban az utolsó két versenyző Nótár Mary és Szandi volt, akik közül a nézőknek ki kellett választaniuk, hogy ki maradjon bent az adásban.

A Sztárban Sztár All Stars kiesője a 10. adásban végül Szandi lett.

MK__0650
Fotó: MATE KRISZTIAN

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu