Erre senki sem számított: Csodálatos énekesnek kellett búcsúznia a Sztárban Sztártól
A 10. adásban tőle kellett búcsúznunk.
A Sztárban Sztár All Stars 10. adásában mind a 7 versenyző kitett magáért. Ebben az adásban már nem csak egyéni, de csoportos produkciókkal is elkápráztatták a nézőket. Azonban egy valakinek így is távoznia kellett a műsor végén.
A Sztárban Sztár All Stars napi győztese Veréb Tomi lett, így neki már nem kellett izgulnia a továbbiakban.
Azonban az utolsó két versenyző Nótár Mary és Szandi volt, akik közül a nézőknek ki kellett választaniuk, hogy ki maradjon bent az adásban.
A Sztárban Sztár All Stars kiesője a 10. adásban végül Szandi lett.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre