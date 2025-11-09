Képtelenség nem odanézni: majd kibuggyan a szűk ruhából a TV2 sztárjának hatalmas melle

Sebesi Daniella neve sokak számára a TV2 táncos show-műsorából, a Dancing with the Starsból lehet ismerős. A csinos táncosnő az ötödik évadban szerepelt Kamarás Norbert oldalán. A műsornak köszönhetően pedig nagy népszerűségre tett szert, ami a közösségi oldalán a követők formájában is meglátszik.

A csinos táncosnő fotói vonzzák a tekintetet – Fotó: koyokin / Shutterstock (Illusztráció!)

Sebesi Daniella nemrégiben egy friss fotósorozattal örvendeztette meg a rajongóit. A csinos táncosnő bevállalós képekkel hívta fel magára a figyelmet. A fotókon a TV2 sztárja Valencia egyik központi terén látható, amint a kamerának pózol, ám a figyelmet sokkal jobban eltereli a ruhája, amiből majd kibuggyan a hatalmas keble.

Hello Szia Valencia

– írta a bejegyzésében Sebesi Daniella.

Követői odáig vannak a fotók láttán, rengetegen kedvelték a bejegyzését, és sok a dicsérő komment is.

Íme a táncosnőről lélegzetelállító fotó: