Nagy Adri megmutatta ritkán látott apukáját - Fotó

A csinos énekesnő a közösségi oldalán osztotta meg a képet.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.07. 14:30
Nagy Adri apa-lánya fotó

Nagy Adri nagyon aktív a közösségi oldalán, rendszeresen oszt meg ott különböző tartalmakat. A csinos énekesnő most egy különleges fotóval jelentkezett.

Nagy Adri
Nagy Adri megmutatta ritkán látott édesapját Fotó: TV2

Nagy Adri a minap kint volt a Ferencváros Európa-Liga meccsén, amelyet a zöld-fehérek 3-1-re megnyertek. A találkozóra pedig nem egyedül ment, apukája is vele tartott. Az énekesnő egy szelfit is lőtt az apukájával.

Meccsnap apukámmal! Hajrá Fradi!

- olvasható Nagy Adri bejegyzésében.

 

