Érdekes párosítás: Egyből nehézséggel indult a Megasztár párbaja

Kihívásokkal indult, hogy Cserháti Zsuzsa Kicsi, gyere velem rózsát szedni című dalát elhozzák a Megasztár színpadára, ugyanis a legfiatalabb versenyzőnek, Ádám Attilának meggyűlt a baja az artikulációval.

Szabó Kamilla Lilla és Ádám Attila párbaja nehezen indult. Fotó: Kovács Dávid

Amikor azonban kibontakozott a produkció, szem nem maradt szárazon: Kamilla és Attila is könnyfakasztó hangokat ütöttek meg.

A Megasztár nem telhet el vita nélkül: összecsaptak a Mesterek a versenyzőkön

Tóth Gabi szerint kellemes produkciót hoztak le a fiatalok, versenyzője, Kamilla pedig szintet lépett a dal előadásában. Herceg Erika büszke "anyukaként" nézett Attilára, mert szerinte szépen megugrotta a feladatot.

Gabi és Erika kissé összeveszett azon, hogy ki miatt kellett változtatni a hangnemen, Attila, vagy Kamilla kedvéért, illetve Gabi szerint sokkal több van Attila hangjában, amelyet sokszínűbben ki tudna hozni belőle.

Curtis szerint nagyon erősen kijött a különbség a két versenyző között.

Marics Peti szerint azonban borzalmas volt az éneklés, és magasan a legrosszabb produkciót látták eddig Kamillától és Attilától, illetve egyikőjüknek sem állt jól a dal.

Tóth Gabi azonnal védelmében vette a fiatalokat, hogy egy teljesen más generáció hangulatát kellett ennyi idősen átadniuk, és ehhez képest szerinte megugrották a feladatot.

A heves vita után azonban dönteniük kellett a Mestereknek, hogy ki nyeri meg a párbajt. Tóth Gabi és Herceg Erika is saját versenyzőjére voksolt. Marics Peti és Curtis is Kamillára voksolt, így Ádám Attila jön majd egyéni produkcióval.

A párbajok végén azonban, ha Kamilla kapja a legtöbb szavazatot, akkor egyenes ágon továbbjut a következő élő showba.