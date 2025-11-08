RETRO RÁDIÓ

Elképesztő hangulat: Felrobbantották a Megasztár színpadát az első párbajozók

Németh Bea és Bíró Csongor nyitották a Megasztár középdöntőjének párbajokkal tűzdelt adását.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.08. 19:57
Módosítva: 2025.11.08. 20:28
Németh Bea és Bíró Csongor nyitották a párbajokat a Megasztár 3. élő adásában. Horváth Charlie és Király Linda közös dalát adták elő. A Mestereknek vegyes véleményük volt a produkcióról.

Németh Bea és Bíró Csongor nyitották a párbajokat. Fotó: Kovács Dávid

Marics Peti szerint (bár Bíró Csongor az ő versenyzője) Németh Beának egyenesen a legjobb produkciója volt a Megasztár összes adásához képest. Tóth Gabi Csongit méltatta, megdicsérte, hogy nem akarta utánozni Charlie karcos hangját, hanem autentikus maradt. Beáról elmondta, hogy igazi dívaként szántotta fel a színpadot. Curtis félt, hogy Bea meg tudja-e ugrani majd Király Linda hangját, de ebben nem csalódott. 

Nehéz döntés állt ezután a mesterek előtt, ugyanis csak egy versenyző kerülhetett ki győztesen a produkció után. Herceg Erika saját versenyzőjét választotta, ahogyan Marics Peti is. Tóth Gabi döntése már nehezebb volt, aki Csongira tette voksát, aki szerinte férfiasan helytállt Bea mellett. Curtis Beának adta a szavazatát, ezzel a nézőkre bízva a döntést.

A nézők pedig Bíró Csongort hozták ki győztesnek, ez pedig azt is jelentette, hogy Németh Bea még egy szóló produkcióval érkezik a későbbiekben. 

Bíró Csongornak azonban nem biztosított a helye a 4. élő showban.

 

