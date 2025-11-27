Micsoda fricska! Ádám Attila Curtis helyére pályázik?!
Ádám Attila és Curtis harca egyre elmérgesedik. A Megasztár mestere eleinte meglátta a lehetőséget a fiúban, de azóta elengedte a kezét, sőt, kifejezetten sérelmezi, hogy még versenyben van.
A Megasztár 8 döntője szombaton lesz, mindenki tűkön ülve várja, ki lesz a nyertes. A legtöbbeket pedig bizonyára az izgatja: mi lesz Ádám Attila sorsa. A fiú két táborra osztotta az országot, és megosztotta a zsűrit is. Leginkább Curtis borult ki a diadalmeneten. Attila eddig csendben tűrte a kritikákat, most viszont beszédes tettel vágott vissza.
Ádám Attila Curtis helyére pályázik?
A döntő előtti próbán Ádám Attila merész tettre szánta el magát. Kíváncsi volt, milyen lehet a mesterek szemszögéből látni a színpadot, így nem volt rest beülni a zsűripultba. És hogy-hogy nem, éppen Curtis helyére pottyant le! Mellette a Megasztár producere, Országh Richárd ül, aki láthatóan élvezi a cinkostárs szerepét.
Curtis eddig nem finomkodott a kritikákkal a Megasztárban
Kíváncsian várjuk, hogy Curtis a Megasztár döntőjén tesz-e megjegyzést arra, hogy Ádám Attila épp az ő helyére pályázik… Bár ez még kérdéses, az szinte biztos, hogy az újpesti rapper ezúttal sem fogja magában tartani ellenérzéseit. Ugyan a válogatón egy darabig vitte magával a fiút, a véghajrában végül hazaküldte: ekkor Herceg Erika harcos amazonként lépett elő, és beválasztotta őt a csapatába. Erika azóta is megingathatatlanul bízik Attila képességeiben és fejlődésében. Ezzel egyedül maradt mestertársai között, és bizony sok kommentelő is úgy érzi, Attila méltatlanul jutott a döntőig. Ugyanakkor amellett sem mehetünk el, hogy az énekest a nézői szavazatok eddig egyértelműen továbbjuttatták adásról adásra. Ettől pedig Curtis kikészült…
A legutóbbi műsorba el sem akart menni! Az adás előtt Tóth Gabinak ezt mondta:
Harcolnom kell az Attila családjával, mert nem hagynak békén, már majdnem tettlegességig megy a dolog. Azt mondják, szakmailag sem értékelhetek, mert én vagyok a szar és én vagyok kitalálva… én ebbe belefáradtam, érted?
Majd végül némi hezitálás után, kis késéssel mégis beült a stúdióba.
„Először is szeretnék elnézést kérni, hogy ha kételyeket ébresztettem bárkiben is. Nagyon sokat gondolkodtam a héten ezen a történeten, tényleg nagyon nehéz volt ez az egész, ami történt szombaton, közben és utána is. De azt gondolom, hogy nem hagyhatom cserben többieket, se a műsor készítőit sem a versenyzőket” – fogalmazta meg Ádám Attila családjával való csörtéje kapcsán Curtis, aki korábban sem finomkodott a fiúval:
„Még többet kell énektanárral foglalkozni, és Erikával. Hogy ezeket a berögződéseket, amik nem jók, dobjuk le, és építsük be a jókat” – vélekedett egy korábbi adásban.
S hogy idén ki lesz a Megasztár győztese? Az kiderül a TV2-n, a szombat 18:55-től kezdődő Megasztár döntőjében!
