RETRO RÁDIÓ

Curtis luxusélménnyel lepte meg a Megasztár versenyzőjét

Miután a Megasztár mestere többször is kritikát fogalmazott meg a Megasztár versenyzőjével, Ádám Attilával kapcsolatban, tiszta vizet öntöttek a pohárba. Curtis még az autóját is odaadta Herceg Erika mentoráltjának.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 07:00
ajándék Megasztár Ádám Attila Curtis

Curtis már sokszor kifejezte nemtetszését Ádám Attila produkcióival kapcsolatban. A rapper szavaival a közönség egy része is egyetért, éppen ezért legutóbb valóságos szavazási botrány alakult ki belőle, amikor kiderült, hogy a borsodi fiú egyik barátja kétmillió forint értékben szavazott rá.

Curtis oda adta autóját Ádám Attiláának
Curtis elképesztő dologgal ajándékozta meg a Megasztár versenyzőjét (Fotó: Máté Krisztián / Metropol)

Curtis megmutatta, milyen viszonyban van a Megasztár énekesével

Az élő show során Ádám Attila ismét nagy fejtörést okozott a mestereknek, ugyanis Curtis véleménye szerint a 17 éves előadó elmarad a többi versenyző mögött és csak a „vendéglátós szintet” üti meg, ennél pedig többre lenne szükség a Megasztár színpadán. Ezzel kapcsolatban az énekes édesapja is megszólalt, aki szerint finomabban kéne fogalmaznia Curtisnek, hiszen fia még nagyon fiatal.

Herceg Erika természetesen egyből versenyzője védelmére kelt. Hangsúlyozta, hogy hisz a tehetségében és a fejlődési folyamatában. Attila egy Máté Péter dallal készült az élő show-ra, amely egy fájdalmas veszteségre emlékeztette a fiút. A dal végére elérzékenyült, mire mestere felrohant mellé a színpadra, hogy támogassa.

A fiatal énekes végül továbbjutott a versenyben, Attila édesapja elmondása szerint pedig fia nagyon tiszteli Curtis munkásságát és szeretne megfelelni neki, ezért minden kritikáját megfogadja és építkezik belőle.

Nem semmi ajándékkal lepte meg a Megasztár sztárját Curtis

Habár az élő show-k során Curtis inkább kritikával illeti az énekest, úgy néz ki, a magánéletben ellátja őt jó tanácsokkal. Most kiderült, hogy a színfalak között a két zenész igencsak jó viszonyt ápol egymással, ugyanis Curtis még az autóját is odaadta Attilának, melyről Instagram-oldalán számolt be.

Még, hogy nem szeretemMég a kocsimat is neki adtam

– írta Curtis a fotóhoz viccesen.

A fiatal sztár nem akármilyen autóban ülhetett: egy Bentley-hez volt szerencséje. A prémium autó értéke, bár nem lehet pontosan megmondani, hogy milyen típusú, ez az autó csak a legnagyobbak kiváltsága.

A kommentszekcióban megoszlik a követőtábor. Egyesek szerint Curtis ezzel a gesztusával ismét ötösre vizsgázott emberségből, míg mások szerint ez pusztán szépítés a sok negatív vélemény leplezésére. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu