Curtis luxusélménnyel lepte meg a Megasztár versenyzőjét

Curtis már sokszor kifejezte nemtetszését Ádám Attila produkcióival kapcsolatban. A rapper szavaival a közönség egy része is egyetért, éppen ezért legutóbb valóságos szavazási botrány alakult ki belőle, amikor kiderült, hogy a borsodi fiú egyik barátja kétmillió forint értékben szavazott rá.

Curtis elképesztő dologgal ajándékozta meg a Megasztár versenyzőjét (Fotó: Máté Krisztián / Metropol)

Curtis megmutatta, milyen viszonyban van a Megasztár énekesével

Az élő show során Ádám Attila ismét nagy fejtörést okozott a mestereknek, ugyanis Curtis véleménye szerint a 17 éves előadó elmarad a többi versenyző mögött és csak a „vendéglátós szintet” üti meg, ennél pedig többre lenne szükség a Megasztár színpadán. Ezzel kapcsolatban az énekes édesapja is megszólalt, aki szerint finomabban kéne fogalmaznia Curtisnek, hiszen fia még nagyon fiatal.

Herceg Erika természetesen egyből versenyzője védelmére kelt. Hangsúlyozta, hogy hisz a tehetségében és a fejlődési folyamatában. Attila egy Máté Péter dallal készült az élő show-ra, amely egy fájdalmas veszteségre emlékeztette a fiút. A dal végére elérzékenyült, mire mestere felrohant mellé a színpadra, hogy támogassa.

A fiatal énekes végül továbbjutott a versenyben, Attila édesapja elmondása szerint pedig fia nagyon tiszteli Curtis munkásságát és szeretne megfelelni neki, ezért minden kritikáját megfogadja és építkezik belőle.

Nem semmi ajándékkal lepte meg a Megasztár sztárját Curtis

Habár az élő show-k során Curtis inkább kritikával illeti az énekest, úgy néz ki, a magánéletben ellátja őt jó tanácsokkal. Most kiderült, hogy a színfalak között a két zenész igencsak jó viszonyt ápol egymással, ugyanis Curtis még az autóját is odaadta Attilának, melyről Instagram-oldalán számolt be.

Még, hogy nem szeretem… Még a kocsimat is neki adtam

– írta Curtis a fotóhoz viccesen.

A fiatal sztár nem akármilyen autóban ülhetett: egy Bentley-hez volt szerencséje. A prémium autó értéke, bár nem lehet pontosan megmondani, hogy milyen típusú, ez az autó csak a legnagyobbak kiváltsága.

A kommentszekcióban megoszlik a követőtábor. Egyesek szerint Curtis ezzel a gesztusával ismét ötösre vizsgázott emberségből, míg mások szerint ez pusztán szépítés a sok negatív vélemény leplezésére.