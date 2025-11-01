RETRO RÁDIÓ

„Ez egyre rosszabb” - nem kertelt Curtis, kimondta őszintén a véleményét

Nem köntörfalazott a rapper.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.01. 21:25
Curtis vélemény Megasztár Megasztárt

Már javában zajlik a Megasztár második élő showja, nemrégiben pedig Herceg Erika egyik versenyzője, Ádám Attila lépett színpadra.

Ádám Attila produkciójától nem volt odáig Curtis Fotó: MATE KRISZTIAN

Az énekes a Váradi Roma Café dalát, az Umbala-umbát adta elő. Miután Ádám Attila elénekelte a dalt, a zsűri értékelte azt. Ám az ítészek között heves szóváltás alakult ki, Curtis pedig nem tudta magában tartani a véleményét a produkció kapcsán.

Ez ez nagyon nem jó. Az az igazság gyerekek, hogy a Váradi Roma Cafénak eleve az egyik legrosszabb dalát választottátok [...] ez nem volt jó, basszus, hát hallgasd már meg, akik voltak, meg akit elküldtek 

- fakadt ki Curtis

 

