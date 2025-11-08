Most kaptuk a lesújtó hírt: elhunyt Kálmán Imre lánya

Mély szomorúsággal osztjuk meg veletek, hogy a mai napon, 2025. november 7-én, alapítónk, Kálmán Yvonne elhunyt. Egy hatalmas szívű nő, sok éven keresztül segített méltóságteljes életet adni kutyáknak. Maradandó nyomot hagyott a világban a "Puppy Paradise"-szal, ami egy valóra vált álma volt. Ma arra hívunk, hogy gyújts gyertyát és mondj el egy imát érte. Szívünkben örökké élni fog. Nyugodj békében, Kálmán Yvonne.