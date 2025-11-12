Házasság első látásra sztárja: „Ha ez nem velem történt volna meg, azt mondom: kamu”
Elképesztő történet. A Házasság első látásra sztárja kávékészítés közben sztorizott.
Köntösben, kávét főzve mesélte követőinek legfrissebb történetét Dávid Petra a TikTok-csatornáján. Úgy tűnik, a Házasság első látásra című reality sztárja vonzza a nem mindennapi pasikat. Ki ne emlékezne egykori férjére, Kabai Andrisra, akinek a viselkedése láttán sokak zsebében kinyílt a bicska, s akitől Petra még a műsor vége előtt elvált! Nos, most egy másik fura pasi került az útjába.
Nem mindennapi félreértésről mesélt a Házasság első látásra sztárja
„Ha ez nem velem történt volna meg, azt mondom: kamu. Levittem a Manót pisilni ebben a fürdőköpenyben, mert egyébként jó idő van. Egy srác odajött hozzám, hogy milyen jó puhának tűnik a szőre, megsimogathatja-e. Mondom: persze, mert ott a barátaim már simogatták a Manót. Erre fogta, odalépett hozzá, és megsimogatott engem, meg megsimogatta a köntösömet. «Tényleg nagyon jó, puha. Biztos nagyon jó meleg!» Igen, meg meglepően kellemes időjárásunk is van”
– felelte Petra, aki bevallotta: nagyon meglepődött. Röpködtek is a hozzászólások Andris exének Instagram-posztjához.
„Nem megyek le köntösben.”
– csapta le a labdát egy kommentelő.
„Hol van ez a simogató? Én is mennék!”
– írta egy érdeklődő.
„Sima budai vasárnapok”
– reagált más.
Nézd meg Dávid Petra videóját!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre