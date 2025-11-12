RETRO RÁDIÓ

Házasság első látásra sztárja: „Ha ez nem velem történt volna meg, azt mondom: kamu”

Elképesztő történet. A Házasság első látásra sztárja kávékészítés közben sztorizott.

2025.11.12.
Házasság első látásra simogatás Dávid Petra

Köntösben, kávét főzve mesélte követőinek legfrissebb történetét Dávid Petra a TikTok-csatornáján. Úgy tűnik, a Házasság első látásra című reality sztárja vonzza a nem mindennapi pasikat. Ki ne emlékezne egykori férjére, Kabai Andrisra, akinek a viselkedése láttán sokak zsebében kinyílt a bicska, s akitől Petra még a műsor vége előtt elvált! Nos, most egy másik fura pasi került az útjába.

petra andris Házasság első látásra
Házasság első látásra: egy ország ismerhette meg a realitynek köszönhetően Dávid Petrát. A nő még a műsor vége előtt elvált Kabai Andristól (Fotó: TV2)

Nem mindennapi félreértésről mesélt a Házasság első látásra sztárja

„Ha ez nem velem történt volna meg, azt mondom: kamu. Levittem a Manót pisilni ebben a fürdőköpenyben, mert egyébként jó idő van. Egy srác odajött hozzám, hogy milyen jó puhának tűnik a szőre, megsimogathatja-e. Mondom: persze, mert ott a barátaim már simogatták a Manót. Erre fogta, odalépett hozzá, és megsimogatott engem, meg megsimogatta a köntösömet. «Tényleg nagyon jó, puha. Biztos nagyon jó meleg!» Igen, meg meglepően kellemes időjárásunk is van”

– felelte Petra, aki bevallotta: nagyon meglepődött. Röpködtek is a hozzászólások Andris exének Instagram-posztjához.

„Nem megyek le köntösben.”
– csapta le a labdát egy kommentelő.

„Hol van ez a simogató? Én is mennék!”
– írta egy érdeklődő.

„Sima budai vasárnapok”
– reagált más.

Nézd meg Dávid Petra videóját!

@davidpetraedzo #puha #köntös #reggel #érdekes ♬ eredeti hang - 🦩Dávid Petra🦩

 

