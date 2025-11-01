Félmeztelenül ünnepelte a halloweent a magyar sztár – Fotó
Különleges helyen készült a felvétel a sztárról. Ez megmagyarázza, hogy miért félmeztelenül ünnepelte a halloweent.
Ha ősz, akkor halloween, ha halloween, akkor borongós idő. Sokak fejében él ez a kép – érthető módon, mert hazánkban általában borongós ez az évszak. Ám tőlünk több ezer kilométerre dél-nyugatra kifejezetten nyárias az idő. Ezt bizonyítja a magyar sztár fotója is, aki idén félmeztelenül ünnepelte a halloweent.
Félmeztelenül ünnepelte a halloweent az FLM sztárja egy Karib-szigeten
„Ilyen egy igazi karibi halloween. Valahol a képen megtalálod” – írta a Facebook-oldalán megosztott fotó mellé Hoffer Dani, az FLM sztárja.
Császár Előd és Hoffer Dani 1991-ben alapította az FLM-et. Hat év alatt három albumot készítettek, olyan slágerek fűződnek a nevükhöz, mint a Megdöglöm érted, a Rólad álmodom, a Miért nincs nyáron hó?, a Megtalállak még vagy a Véget ért a nyár. A formáció feloszlását követően mindkét tag szólóban folytatta, majd 2025-ben újra összeállt az FLM és egy sikerdallal jelentkezett. A Ráncok a szemem alatt videóját több százezren látták már a YouTube-on.
