Félmeztelenül ünnepelte a halloweent a magyar sztár – Fotó

Különleges helyen készült a felvétel a sztárról. Ez megmagyarázza, hogy miért félmeztelenül ünnepelte a halloweent.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.11.01. 16:00
halloween FLM Karib-szigetek

Ha ősz, akkor halloween, ha halloween, akkor borongós idő. Sokak fejében él ez a kép – érthető módon, mert hazánkban általában borongós ez az évszak. Ám tőlünk több ezer kilométerre dél-nyugatra kifejezetten nyárias az idő. Ezt bizonyítja a magyar sztár fotója is, aki idén félmeztelenül ünnepelte a halloweent.

Félmeztelenül ünnepelte a halloweent a magyar sztár, Halloween tök faragás ünnep
Idén félmeztelenül ünnepelte a halloweent a magyar sztár – az egyik Karib-szigeten (Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció)

Félmeztelenül ünnepelte a halloweent az FLM sztárja egy Karib-szigeten

„Ilyen egy igazi karibi halloween. Valahol a képen megtalálod” – írta a Facebook-oldalán megosztott fotó mellé Hoffer Dani, az FLM sztárja.

Császár Előd és Hoffer Dani 1991-ben alapította az FLM-et. Hat év alatt három albumot készítettek, olyan slágerek fűződnek a nevükhöz, mint a Megdöglöm érted,  a Rólad álmodom, a Miért nincs nyáron hó?, a Megtalállak még vagy a Véget ért a nyár. A formáció feloszlását követően mindkét tag szólóban folytatta, majd 2025-ben újra összeállt az FLM és egy sikerdallal jelentkezett. A Ráncok a szemem alatt videóját több százezren látták már a YouTube-on.

 

