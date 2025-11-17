Mi történhetett?! Farkas Timi furcsa lépésre szánta el magát

Farkas Timi árulja YouTube-csatornáját. Az egyik Facebook-csoportban közzétett bejegyzésében leírta, a csatorna 260 ezer feliratkozóval rendelkezik, azonban jelenleg inaktív.

Farkas Timi árulja YouTube-csatornáját / Fotó: Instagram / Farkas Timi

A népszerű influenszernek az utóbbi időben több olyan megmozdulása is volt, ami arról árulkodott – nem népszerűsíti tovább az „influenszer szakmát”. Volt, hogy kommentben említette, ez a hivatás megkívánja azt, hogy „eladd a lelked”, ezért nem csoda, hogy úgy döntött, befejezi a tevékenységet. Azonban a YouTube-csatorna eladása sokaknak ismeretlenül hangozhat.

Farkas Timi árulja YouTube-csatornáját

Eladó YouTube-csatorna – 260.000 feliratkozóval

– kezdte Timi egy Facebook-csoportban bejegyzését.

Van egy régebbi YouTube-csatornám, 260 ezer feliratkozóval, viszont évek óta inaktív. Ha valakit érdekelne a megvásárlása, szívesen elmondok minden részletet privátban (statisztikák, témakör, bevételi lehetőségek stb.)

– tette hozzá.

A Redditezők azonnal lecsaptak a hírre és megosztották véleményeiket az esettel kapcsolatban.

De én ezt nem is értem, hogy működik! Követtem eddig mondjuk a Farkas Timit és engem a »mi van a táskámban« meg a »zöld kaját eszem egész nap« típusú tartalmak érdekelnek, aztán másnap meg megjelenik egy videó arról, hogy hány lóerős a legújabb Ferrari. És így megmarad majd mind a 260 ezer feliratkozója?

– írta egy kommentelő.

Annyi ilyenbe futottam már bele, mint felhasználó, hogy észrevettem, hogy számomra full nem releváns oldalakat/csatornákat követek és rájöttem, bizony itt eladás történt. De követtem is ki őket.

– írta egy másik.

Timi két évvel ezelőtt szerepelt a 20 perc őszintén műsorában, ahol nyíltan vallott érzéseiről, az influenszerkedést is beleértve.