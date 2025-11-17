RETRO RÁDIÓ

Mi történhetett?! Farkas Timi furcsa lépésre szánta el magát

Megdöbbentő! Farkas Timi árulja YouTube-csatornáját. Az influenszer egy Facebook-csoportban tette közzé a részleteket.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.17. 08:30
Youtube Farkas Timi influenszer

Farkas Timi árulja YouTube-csatornáját. Az egyik Facebook-csoportban közzétett bejegyzésében leírta, a csatorna 260 ezer feliratkozóval rendelkezik, azonban jelenleg inaktív.

Farkas Timi árulja YouTube csatornáját.
Farkas Timi árulja YouTube-csatornáját / Fotó: Instagram / Farkas Timi

A népszerű influenszernek az utóbbi időben több olyan megmozdulása is volt, ami arról árulkodott – nem népszerűsíti tovább az „influenszer szakmát”. Volt, hogy kommentben említette, ez a hivatás megkívánja azt, hogy „eladd a lelked”, ezért nem csoda, hogy úgy döntött, befejezi a tevékenységet. Azonban a YouTube-csatorna eladása sokaknak ismeretlenül hangozhat.

Farkas Timi árulja YouTube-csatornáját

Eladó YouTube-csatorna – 260.000 feliratkozóval

– kezdte Timi egy Facebook-csoportban bejegyzését.

Van egy régebbi YouTube-csatornám, 260 ezer feliratkozóval, viszont évek óta inaktív. Ha valakit érdekelne a megvásárlása, szívesen elmondok minden részletet privátban (statisztikák, témakör, bevételi lehetőségek stb.)

– tette hozzá.

A Redditezők azonnal lecsaptak a hírre és megosztották véleményeiket az esettel kapcsolatban.

De én ezt nem is értem, hogy működik! Követtem eddig mondjuk a Farkas Timit és engem a »mi van a táskámban« meg a »zöld kaját eszem egész nap« típusú tartalmak érdekelnek, aztán másnap meg megjelenik egy videó arról, hogy hány lóerős a legújabb Ferrari. És így megmarad majd mind a 260 ezer feliratkozója?

– írta egy kommentelő.

Annyi ilyenbe futottam már bele, mint felhasználó, hogy észrevettem, hogy számomra full nem releváns oldalakat/csatornákat követek és rájöttem, bizony itt eladás történt. De követtem is ki őket.

– írta egy másik.

Timi két évvel ezelőtt szerepelt a 20 perc őszintén műsorában, ahol nyíltan vallott érzéseiről, az influenszerkedést is beleértve.

Én marketinget tanultam középiskolában is. És a tanárom mondta, hogy vagy ismert leszel, vagy nagyon sokat szenvedsz az egyetemen. Mert ide vagy jó kapcsolatok kellenek, vagy nagyon sok tudás és sok papír. (...) Én nem tudok magolni, képtelenség lett volna egy egyetemet végigcsinálni. (...) Időközben belevittem a magánéletemet is, ami nem volt olyan jó ötlet.

 

 

