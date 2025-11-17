Mi történhetett?! Farkas Timi furcsa lépésre szánta el magát
Megdöbbentő! Farkas Timi árulja YouTube-csatornáját. Az influenszer egy Facebook-csoportban tette közzé a részleteket.
Farkas Timi árulja YouTube-csatornáját. Az egyik Facebook-csoportban közzétett bejegyzésében leírta, a csatorna 260 ezer feliratkozóval rendelkezik, azonban jelenleg inaktív.
A népszerű influenszernek az utóbbi időben több olyan megmozdulása is volt, ami arról árulkodott – nem népszerűsíti tovább az „influenszer szakmát”. Volt, hogy kommentben említette, ez a hivatás megkívánja azt, hogy „eladd a lelked”, ezért nem csoda, hogy úgy döntött, befejezi a tevékenységet. Azonban a YouTube-csatorna eladása sokaknak ismeretlenül hangozhat.
Farkas Timi árulja YouTube-csatornáját
Eladó YouTube-csatorna – 260.000 feliratkozóval
– kezdte Timi egy Facebook-csoportban bejegyzését.
Van egy régebbi YouTube-csatornám, 260 ezer feliratkozóval, viszont évek óta inaktív. Ha valakit érdekelne a megvásárlása, szívesen elmondok minden részletet privátban (statisztikák, témakör, bevételi lehetőségek stb.)
– tette hozzá.
A Redditezők azonnal lecsaptak a hírre és megosztották véleményeiket az esettel kapcsolatban.
De én ezt nem is értem, hogy működik! Követtem eddig mondjuk a Farkas Timit és engem a »mi van a táskámban« meg a »zöld kaját eszem egész nap« típusú tartalmak érdekelnek, aztán másnap meg megjelenik egy videó arról, hogy hány lóerős a legújabb Ferrari. És így megmarad majd mind a 260 ezer feliratkozója?
– írta egy kommentelő.
Annyi ilyenbe futottam már bele, mint felhasználó, hogy észrevettem, hogy számomra full nem releváns oldalakat/csatornákat követek és rájöttem, bizony itt eladás történt. De követtem is ki őket.
– írta egy másik.
Timi két évvel ezelőtt szerepelt a 20 perc őszintén műsorában, ahol nyíltan vallott érzéseiről, az influenszerkedést is beleértve.
Én marketinget tanultam középiskolában is. És a tanárom mondta, hogy vagy ismert leszel, vagy nagyon sokat szenvedsz az egyetemen. Mert ide vagy jó kapcsolatok kellenek, vagy nagyon sok tudás és sok papír. (...) Én nem tudok magolni, képtelenség lett volna egy egyetemet végigcsinálni. (...) Időközben belevittem a magánéletemet is, ami nem volt olyan jó ötlet.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre