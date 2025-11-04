Most kaptuk a lesújtó hírt: elhunyt sokak kedvenc színésznője

Elhunyt 89 éves korában kaliforniai otthonában Diane Ladd, az Alice már nem lakik itt, a Veszett a világ és a Rózsa és tövis Oscar-jelölt sztárja - közölte hétfőn a színésznő lánya, Laura Dern és volt férje, Bruce Dern.

Diane Ladd / Fotó: Henry McGee

Diane Ladd karrierje

Ladd hét évtizeden átnyúló pályafutása alatt, amely az 1950-es években a színpadon kezdődött, erős karakterű, intelligens, színes személyiségeket játszott.

Legismertebb filmjei között szerepelt Martin Scorsese Alice már nem lakik itt című 1974-es drámája, David Lynch 1990-es Veszett a világ című bűnügyi drámája, vagy az Ez az életem és a Papa és ők című fekete komédiák. Az HBO Megvilágosultam című sorozatában lányával, Laura Dernnel láthatta a közönség.

Anya és lánya több produkcióban is együtt játszott, a Veszett a világban Laura Dern karakterének gonosz anyját játszotta, s alakítását Oscarra jelölték. A Rózsa és tövis című filmért pedig mindkettejüket Oscar-díjra jelölte az amerikai filmakadémia, Diane Laddet a legjobb női mellékszereplő, Laura Dernt pedig a legjobb színésznő kategóriában.

"Ő egyszerűen a valaha volt legnagyobb színésznő" - mondta Dern az édesanyjáról.

Közös memoárjuk 2023-ban jelent meg Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love címmel. A könyv azokból a beszélgetéseikből született, amelyeket közös sétáik alatt folytattak, miután kiderült, hogy Ladd súlyos beteg, és orvosa sétákat javasolt tüdeje megerősítésére.

Diane Ladd 1935-ben született Meridianben, Mississippi államban. Gyerekkorától színészi pályára készült, ezért továbbtanulás helyett New Yorkba költözött, ahol modell és táncos lett, emellett method acting-et tanult egy színészstúdióban. 1952-ben debütált egy off-Broadway színpadon az Orpheusz alászáll című Tennessee Williams-darabban. Akkor találkozott első férjével, Bruce Dernnel is.

A hatvanas években több tévésorozatban tűnt fel (Perry Mason, The Fugitive), majd szerepet kapott Roger Corman A vad angyalok című motoros sagájában, amelyben férje, továbbá Peter Fonda és Nancy Sinatra is játszott.