„Nagyon nehéz volt a fiam elengedése” – Demcsák Zsuzsa három hónap után újra láthatta egyetemista fiát

Demcsák Zsuzsa érzelemdús napokon van túl, miután nemrég három hosszú hónap után újra láthatta fiát, Benedeket, aki jelenleg Hollandiában folytatja egyetemi tanulmányait. A műsorvezető a férjével, továbbá a lányával, Tamarávál és annak párjával együtt Barcelonában találkozott Benedekékkel, a tévés fia ugyanis a barátnőjével érkezett a meseszép tengerparti városba. A spanyol napok pedig gyorsan, de csodálatosan teltek, így Zsuzsa már alig várja, hogy november végén, Tamara szalagavatóján újra láthassa fiát, aki akkor hazarepül majd a nagy alkalomra.

Demcsák Zsuzsa végre újra láthatta fiát, Benedeket (Fotó: Markovics Gábor)

Demcsák Zsuzsa nehezen engedte el Benedeket Hollandiába

Szerintem anyaként, szülőként vannak olyan mérföldkövek az ember életében, amikről azt gondolja, hogy ezt nem lehet überelni, hogy ez mennyire nehéz. Amikor a gyerek először megy óvodába, iskolába, érettségire készül, egyetemre megy, kirepül. Mindegyik olyan óriási küszöb, amit meg kell ugrani, át kell lépni, és egy teljesen más életszakasszal kell folytatni a gyerekekkel. Nekem azért nagyon nehéz volt a fiam elengedése.

A Mokka vendégeként Zsuzsa kiemelte, nagyon szoros gyerekeivel a kapcsolata és már Benedek egyetemi tanévkezdete előtt megfogatták, akármekkora távolság is van köztük, évi minimum kétszer mindig elutaznak valamerre. Úgy véli, ennek a jó viszonynak az alapja a beszélgetés. Az, hogy nem egyből szankció, dorgálás vagy megrovás jár valamiért, hanem inkább a dolgok átbeszélése. Így lesz ugyanis a gyerekekkel idősebb korukban továbbra is őszinte és nyitott a kommunikáció.

Ugyanakkor Demcsák Zsuzsa nem csak a gyerekeivel jön ki nagyon jól, hanem azok párjával is: