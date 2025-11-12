Szétsavazzák: az Ázsia Expressz sztárja kapja az ívet új dala miatt

Zsigmond Angi TOP1 című első dala osztatlan „sikertelenséget” aratott. A kommentelők nem kímélték a fiatal influenszert és kemény véleményeket osztottak meg. Most megjelent a következő szerzemény, a Híres lettem – azzal a reménnyel, hogy ez majd megváltoztatja a közvéleményt. Az Ázsia Expressz sztárja azonban inkább egy viccesen gyűlölködő kommentcunamit indított el.

Az Ázsia Expressz sztárja nem teszi zsebre új dala kritikáit (Fotó: TV2)

Zsigmond Angi új dalában egy újságcikket olvas saját magáról és botrányairól. A való életben azonban inkább viccet csináltak a dalából a kommentelők.

Ez Isten terve. Csak ő tehet arról, hogy híres lettem

– énekli Zsigmond Angi új dalában.

Az Ázsia Expressz sztárja nem teszi zsebre a véleményeket új daláról

Összegyűjtöttük a legviccesebb kommenteket.

Mozgássérült barátom felállt a tolószékből, hogy kikapcsolja, köszönöm neked

Ne hallgass senkire! Rám se!

Némítva egész hallgatható!

Ezt a zenét hallgattam és anyám kirakott otthonról

Újabb győzelem a süketnek

Zsigmond Angit vélhetően nem érdeklik a vélemények, büszkén osztotta meg a forgatásról készült fotókat is Instagram oldalán.