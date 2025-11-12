Szétsavazzák: az Ázsia Expressz sztárja kapja az ívet új dala miatt
„Újabb győzelem a süketnek.” Nem teszi zsebre az Ázsia Expressz sztárja, amit az új daláért kap.
Zsigmond Angi TOP1 című első dala osztatlan „sikertelenséget” aratott. A kommentelők nem kímélték a fiatal influenszert és kemény véleményeket osztottak meg. Most megjelent a következő szerzemény, a Híres lettem – azzal a reménnyel, hogy ez majd megváltoztatja a közvéleményt. Az Ázsia Expressz sztárja azonban inkább egy viccesen gyűlölködő kommentcunamit indított el.
Zsigmond Angi új dalában egy újságcikket olvas saját magáról és botrányairól. A való életben azonban inkább viccet csináltak a dalából a kommentelők.
Ez Isten terve. Csak ő tehet arról, hogy híres lettem
– énekli Zsigmond Angi új dalában.
Az Ázsia Expressz sztárja nem teszi zsebre a véleményeket új daláról
Összegyűjtöttük a legviccesebb kommenteket.
Mozgássérült barátom felállt a tolószékből, hogy kikapcsolja, köszönöm neked
Ne hallgass senkire! Rám se!
Némítva egész hallgatható!
Ezt a zenét hallgattam és anyám kirakott otthonról
Újabb győzelem a süketnek
Zsigmond Angit vélhetően nem érdeklik a vélemények, büszkén osztotta meg a forgatásról készült fotókat is Instagram oldalán.
