Aurelio kertje lángokban állt - Valaki szándékosan okozhatta a tüzet

A Való Világ egykori győztese éppen édesanyjával és gyermekével volt otthon, amikor megkapta a szörnyű telefonhívást. Nem is sejtette, mi történt a kertjükben éppen – közölte a Bors. Aurelio kertje lángokban állt.

Fotó: Ripost

Egy átlagos meccsnézős napnak indult.

Estére azonban minden a feje tetejére állt. Aurelio az esti órákban kapott telefonhívást egy szomszédtól, hogy valami ég a kertjükben.

A valóságshow-sztár arra futott ki az udvarra, hogy lángokban állnak a kukák.

Aurelionak sikerült eloltania a tüzet.

Igazából néztem az esti meccset, szerencsére a gyerek már aludt, és kaptam egy hívást a szomszédtól. Előtte már hallottam valami fura hangot, mintha nekirepült volna a függönynek egy madár, de amikor kinéztem, nem láttam semmit. Erre szólnak, hogy valami ég a kertben, amire egyből kifutottam és tényleg óriási lángok voltak a kukáknál

– mesélte a Borsnak.

Amikor megláttam a tüzet, egyből eloltottam a kerti slaggal, és hívtam a rendőrséget. Két utcával arrébb van a kapitányság, így nem volt sok idő, amíg kiértek. Ők elmondták nekem, hogy garázdaságról lehet szó, de sajnos jártas vagyok ebben, és ez biztos, hogy ellenem irányult. Nem hinném, hogy valaki pont hozzám dob be véletlen egy gyúlékony eszközt

Aurelio azt is elárulta, hogy édesanyja autója is megsérült a tűzesetben és hogy lánya is otthon volt velük. Szerencsére a kislány átaludta az egészet és nem észlelt semmit. A közszereplő elmondta, hogy már okosabb annál, minthogy hevesen reagáljon erre.