Most jött a lesújtó hír: Vásáry André nem léphet fel a Sztárban Sztár All Starsban?

Egy ország szíve összeszorult, amikor szombaton Vásáry André megrázó képet és szöveget tett közzé az Instagramon. Az énekes már korábban is jelezte, hogy nincs jól, megbetegedett, de ennek ellenére még elvállalt egy koncertet a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars előtt, amelynek elmondása szerint meglett a következménye. Most mindenki lélegzetvisszafojtva várja, hogy mi lesz a vasárnapi átalakulással...

Fotó: Saját / Vásáry André

Vásáry André teljesen lebetegedett

"Kérdeztétek, igaz-e…Igen, igaz. A héten tényleg nem volt hangom, beszélni sem tudtam. Péntekre viszont már muszáj volt bemennem a főpróbára a vasárnapi adásra – és ott sem “szóltam” úgy, ahogy kellett volna. Este pedig koncertem volt."

- írta André Instagram oldalára, majd folytatta:

"Nem mondom, hogy nem izzadtam vért, és azt sem mondom, hogy ez volt életem legjobb koncertje… de a közönség annyira lelkes és csodálatos volt, hogy egyszerűen nem tudtam visszafogni magam. Nem tudtam nekik azt mondani, hogy ma kevesebbel kell beérniük – mert várták tőlem a nagy dalokat. Így hát elénekeltem őket, bármi áron…"

- vallotta be az énekes, hogy betegen is mindent beletett a főpróbába és a koncertbe.

Az eredménye persze nem maradt el: ma reggelre már alig tudtam nyelni. Most próbálok mindent megtenni: gyógyszer, teljes csönd, inhalálás (ahogy a képen is látszik). Vasárnap este pedig egy olyan dalt kell majd elénekelnem, ami a lehető legjobban igénybe veszi a torkot…

"Nem tudom, mi lesz – de izgulok, készülök, és remélem, hogy velem lesztek" - zárta sorait az énekes, akinek rögtön kommentelők százai jelentek meg a posztja alatt, hogy biztosítsák róla, bármi lesz, vele tartanak, és jobbulást kívánnak neki.

Gondolataihoz egy megdöbbentő képet is csatolt, amelyet IDE kattintva tudsz megtekinteni.