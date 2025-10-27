Hatalmas terhespocakot villantott Vanessa Hudgens, a High School Musical sztárja

A High School Musical című zenés film egykori sztárja, Vanessa Hudgens második gyermekét várja. Férjével, Cole Tuckerrel nagy izgalommal készülnek arra, hogy hamarosan kétgyermekes szülők legyenek.

Vanessa Hudgens első gyermeke 2024 júliusában jött világra Fotó: Profimedia/Hot! magazin

Vanessa Hudgens második babáját várja

Vanessa Hudgens idén júniusban egy kismamafotóval jelentette be az Instagram-oldalán, hogy ismét gyermeket vár. A High School Musical sztárja 2024-ben adott életet első gyermekének, és annyira élvezi az anyaságot, hogy férjével, Cole Tuckerrel közösen úgy döntöttek, nem várnak sokáig a kistestvér érkezésére.

A színésznő a hétvégét a tengerparton töltötte, és a nyaralásról több fotót is megosztott a közösségi oldalán. A képeken jól látszik, hogy Vanessa Hudgens pocakja már szépen gömbölyödik, így hamarosan világra hozza második gyermekét. A színésznő egy másik örömhírt is megosztott a rajongóival: elárulta, hogy legjobb barátnőjével egyszerre várandósak.

Vanessa Hudgens első gyermeke 2024 júliusában született, éppen azon a napon, amikor férje, Cole Tucker is a születésnapját ünnepli. A profi baseballjátékos végig a felesége mellett volt a kórházban, és mindenben támogatta őt a szülés során. A sztárpár egyelőre nem árulta el a baba nevét és nemét, de úgy tudni, ismét apás szülésre készülnek – írja a Life.hu.

A Page Six beszámolója szerint Cole Tucker rendkívül izgatott volt, amikor megtudta, hogy újra apuka lesz, a sportoló ugyanis mindig is nagy családra vágyott.