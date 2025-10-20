Barátjáról mesélt Szőke Zsuzsi, ismerkedési tippjeit is elárulta

Szőke Zsuzsi a Dancing with the Stars című TV2-es show-val lett ismert, ennek köszönhetően ma már népszerű táncoktatóként dolgozik, valamint 52 ezer követője van az Instagramon. De nemcsak szakmailag sikeres, hanem a magánéletben is. Most elárulta, hogy barátjával közös társaságból ismerik egymást, így jöttek össze.

Szőke Zsuzsi két éve él kapcsolatban Fotó: Instagram

Szőke Zsuzsi ezt tanácsolja a szingliknek

Egy követője ismerkedési tippeket kért tőle:

Mozdulj ki, figyeld magad, hogy téged milyen programok tesznek boldoggá! Indulj el abba az irányba és találkozz hasonló beállítottságú emberekkel! Légy nyitott, de ne keresd görcsösen! Akkor fog rád találni, amikor a legkevésbé számítasz rá.

Szőke Zsuzsi visszatérne a Dancing with the Starsba

„Mi sem tudjuk pontosan, miért nem lesz idén Dancing With The Stars, de nekem is nagyon hiányzik” – írta a közösségi oldalán.

Remélem, minél előbb újra táncolhatunk ezen a színpadon! Ha tehetném, már holnap kezdeném.

A táncosnő arról is mesélt, hogy előfordul, hogy rossz passzban van, ilyenkor „robotüzemmódba” kapcsol, csinálja a dolgát, edzésbe, táncba, munkába menekül. „Nálam az élet mindig úgy hozta, hogy amikor a legmélyebben éreztem magam, akkor jött egy lehetőség, amely teljesen kimozdított. Így jött a Dancing is az életembe 2021-ben” – magyarázta.

Szőke Zsuzsinak a tánc a lételeme Fotó: Instagram

30 ezer forintja maradt

Korábban elmesélte, hogy a „totál csőd” volt az élete, mielőtt jött a TV2 show-ja. „Én most sem gondolom magam sztárnak, így ilyen szempontból nem szeretném azt mondani, hogy azért mentem a Dancing with the Starsba, hogy én sztár legyek. Nyilván megismernek az emberek, ami nagyon-nagyon jól esik, főleg az a sok kedvesség, amit kapok is. Én az első évadban csak háttértáncosként voltam jelen, mert luxushajókon táncoltam.”

Mikor 2021-ben a második évad indult, nekem az életem egy totál csőd volt.

„Szétment a párkapcsolatom, volt 30 ezer a számlámon, a lakásom még nem volt kifizetve teljesen, oda még nem tudtam beköltözni. Anyukámnál laktam és vártam a csodát. És megérkezett” – részletezte.

Valakit elkerült volna Szőke Zsuzsi

A Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen diplomázott, ha rászánná magát megint a tanulásra, akkor a sportpszichológia felé menne: nem tartja kizártnak, hogy visszaül még az iskolapadba.