Meglepték a rajongókat: Új dallal és albummal érkezik a Sugarloaf

A Mandiner számolt be az örömhírről, hogy a Sugarloaf Lazarus címmel új lemezzel jelentkezik ősszel. Idén ünnepli a zenekar fennállásának 30. évfordulóját, de úgy látszik nem állnak meg, folytatják a rájuk jellemző pörgést, és a dalok felvételét.

A Sugarloaf Lazarus című albumával ünnepli 30. évfordulóját Fotó forrása: a Sugarloaf Facebook-oldala

Online már áprilisban elérhető volt a Sugarloaf Lazarus című albuma, de a rajongók csak most októberben vásárolhatják meg ténylegesen az albumot. Új reggae-s lüktetésű dallal is meglepték ezen a neves napon a rajongókat, amelynek címe Jól csak a szíveddel látsz lett.

„Megreccsentél ezerszer, de mégis van kiút / Megfordultak már a dolgok, a fény végén lett az alagút” – énekli többek között Muri Enikő a dalban, ezzel is mutatva, hogy egy motiváló és felvidító dalról van szó. Végső üzenete pedig már a dal címéből is kiderül:

Ami igazán számít, az a fejünkben és legfőképp a szívünkben van.

Sugarloaf Lazarus - a zene összeköt határon innen és túl



Tóth Szabi, a dal szövegírója azt is elárulta a Mandinernek, hogy a címmel Saint Exupéry sokak által kedvelt regényére, a Kis herceg üzenetére is gondoltak. Hozzátette, hogy ezt az optimista, pozitív hangvételű dalt ugyanakkor a honi közbeszéd állapotának jobbítására irányuló szándék is vezérelte.

„A gyűlölet, az irigység, a rosszakarat helyett vezessen mindannyiunkat inkább a szeretet. A reflexió ez a dal az eldurvult hazai hangnemre, a gyűlölködésre, és hidat próbál képezni a politikai szekértáborok között” – hangsúlyozta Szabi.

Tóth Szabi gondolatait azzal zárta, hogy „nem választhat el bennünket az hogy más értékrendet vallunk vagy épp másképp látjuk a világot. A zene összeköt bennünket határon innen és túl. Éljünk bárhol, valljunk bármilyen nézetet is. Ez az igazi erő. Egy csoda, amiben hinni kell. Erről szól ez a dal” – szögezte le a Mandinernek.

A Sugarloaf harminc éve az élvonalban

Több, mint harminc éves működésük alatt négy aranylemezt, számos szakmai díjat és jelölést gyűjtöttek be, dalaik rendre meghódították a hazai és külföldi slágerlistákat. A Sugarloaf emellett többször is lett már az év zenekara, és több daluk is bekerült minden idők legjobb magyar dalai közé, és a legjobb videóklip diját is sokszor magukénak tudhatták az évek alatt. 1995 májusában alakultak, 3 évvel később már külföldön is az ő klipjeiket játszották. A Manga című nagylemezt, amely 2000-ben készült nagy sikerrel mutatták be a cannes-i MIDEM fesztiválon. A 2003-as Nő a baj! album slágerei – köztük a Nikita vagy a Bárcsak lennék férfi – hónapokon át uralták a rádiók és zenetévék játszási listáit.