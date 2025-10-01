"Tegnap átszerződött régi játszótársaihoz..." - Gyászol Peller Károly

A közösségi médiában jelentette be egykori mestere halálát.
Szomorú hírt jelentett be a közösségi oldalán Peller Károly. A közkedvelt színművész mély fájdalommal tudatta a rajongóival, hogy elhunyt egykori mestere, a színművésznő Medgyesi Mária.
Tegnap átszerződött régi játszótársaihoz az Égi Társulathoz a MESTEREM! Medgyesi Mária: 1935. január 13. - 2025 szeptember 30.
- olvasható a bejegyzésben, amelynek kommentszekciójába csakhamar özönleni kezdtek a részvétnyilvánítások.
Medgyesi Mária Jászai Mari-díjas színművésznő és rendező volt, a Budapesti Operettszínház örökös tagja 1998 óta. A színésznő emellett 1992-től a Ferencvárosi Művelődési Központban működő Szivárvány Színiiskola színészmesterség és beszédtanára volt, 2003 őszétől pedig a Shakespeare Színiakadémia művészi beszéd tanára, aki többek közt Peller Károlyt is oktatta.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.