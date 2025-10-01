RETRO RÁDIÓ

"Tegnap átszerződött régi játszótársaihoz..." - Gyászol Peller Károly

A közösségi médiában jelentette be egykori mestere halálát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.01. 12:24
Módosítva: 2025.10.01. 12:27
Szomorú hírt jelentett be a közösségi oldalán Peller Károly. A közkedvelt színművész mély fájdalommal tudatta a rajongóival, hogy elhunyt egykori mestere, a színművésznő Medgyesi Mária.

Egykori mesterét gyászolja Peller Károly / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Tegnap átszerződött régi játszótársaihoz az Égi Társulathoz a MESTEREM! Medgyesi Mária: 1935. január 13. - 2025 szeptember 30.

- olvasható a bejegyzésben, amelynek kommentszekciójába csakhamar özönleni kezdtek a részvétnyilvánítások. 

Medgyesi Mária Jászai Mari-díjas színművésznő és rendező volt, a Budapesti Operettszínház örökös tagja 1998 óta. A színésznő emellett 1992-től a Ferencvárosi Művelődési Központban működő Szivárvány Színiiskola színészmesterség és beszédtanára volt, 2003 őszétől pedig a Shakespeare Színiakadémia művészi beszéd tanára, aki többek közt Peller Károlyt is oktatta.

 

