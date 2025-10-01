"Tegnap átszerződött régi játszótársaihoz..." - Gyászol Peller Károly

Szomorú hírt jelentett be a közösségi oldalán Peller Károly. A közkedvelt színművész mély fájdalommal tudatta a rajongóival, hogy elhunyt egykori mestere, a színművésznő Medgyesi Mária.

Egykori mesterét gyászolja Peller Károly / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Tegnap átszerződött régi játszótársaihoz az Égi Társulathoz a MESTEREM! Medgyesi Mária: 1935. január 13. - 2025 szeptember 30.

- olvasható a bejegyzésben, amelynek kommentszekciójába csakhamar özönleni kezdtek a részvétnyilvánítások.