Ilyen csodálatosan zongorázik balesete után is Oszter Sándor özvegye

Oszter Sándor özvegye júniusban szenvedett balesetet a Balatonon, ahol a családi nyaralójuk is van. Az édesanya a szobában esett el és törte össze magát. Az egyik bordája át is lyukasztotta az amúgy is gyenge tüdejét, ami miatt légmelle lett. A kórházba koponya sérülésekkel és orrtöréssel szállították, ami után augusztusban törte meg a csendet a legendás színész özvegye.

Oszter Sándor 2021-ben hunyt el (Fotó: Móricz István)

Oszter Alexandra közösségi oldalára töltötte fel a videót, amin az édesanyja zongorázik, és nem is akárhogy!

Micsoda öröm, amikor meghallom, hogy édesanyám zongorázik! Ráadásul az egyik kedvencem. Na ki ismeri fel?

– ezzel a szöveggel tette közzé Oszter Sándor lánya a nagyszerű videót.

Sok egészséget kívánnak a rajongók

Nagyon jó egészséget anyukádnak és szeretett családodnak Alexandra

– írja az egyik hozzászóló, viszont voltak, akik a zenét is kitalálták, amit Oszter Sándor özvegye zongorázott. „Ó, én édes jó Istenem (este a székelyeknél) egyik kedvencem” – válaszolta meg az egyik kommentelő Alexandra kérdését.

Oszter Sándor lánya édesapja nyomdokaiba lépve színésznő lett (Fotó: MTI/Zih Zsolt)

A színész legenda idén szeptemberben ünnepelte volna a 77. születésnapját. Oszter Alexandra így emlékezett vissza édesapjára:

Emlékszem, régen édesapám születésnapján hatalmas partik voltak nálunk, előfordult, hogy száz vendég ünnepelte őt. Én gyermekként nagyon szerettem ott lenni, nagyon izgalmasnak tartottam, előfordult, hogy műsort is adtak a tiszteletére. Mindig nagyon finom ételekből lehetett válogatni, és arra is emlékszem, hogy rendkívül elegánsak voltak ezek a partik. A legemlékezetesebb az 50. születésnapja volt, akkor egy repülő egy molinót húzott maga után, amin az állt: Boldog születésnapot Oszter Sándor!

Oszter Sándor özvegye is emlékezett

Hatalmas űrt hagyott maga után, mai napig hiányzik. Nehéz volt megtanulni nélküle élni, de szerencsére a lányomékkal nem sokkal utána összeköltöztünk, Alexandra, a férje és az unokám hoztak újra színt az életembe! De ez a nap, a férjem születésnapja mindig nehezebb, mint a többi, főleg, hogy az enyém három nappal korábban van, régen mindig együtt ünnepeltük!

– idézte vissza volt férje születésnapjait Failoni Donatella.